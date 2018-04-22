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В Беларуси презентовали международный проект «Дипломаты за безопасность»
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В Беларуси презентовали международный проект «Дипломаты за безопасность» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ни мудрый пушкинский друг Горчаков, ни «серая тень» Наполеона — Талейран о правилах вождения общественного транспорта, конечно, понятия не имели. Но об ускорении на мировых магистралях не только в политике, но и в текущей жизни посольскому корпусу в белорусской столице решили напомнить в горнолыжном центре «Силичи». Здесь и состоялась сегодня презентация еще одного международного проекта: «Дипломаты за безопасность», передает БелТА.
Подобрать собственный ключ «к зажиганию» оригинального сюжета удалось активистам «Белорусского клуба автотуризма» на паях с МИДом страны и при полном взаимопонимании с двумя отраслевыми структурами: министерством транспорта и МЧС РБ. А аргументом в пользу своевременной инициативы и стал повышенный интерес к акции у аккредитованных в Беларуси дипломатических миссий и представительств международных организаций, почетных консулов зарубежных государств.
Минск воспринимает проблему безопасности на магистралях и в международном контексте, подчеркнул во время мероприятия министр иностранных дел Владимир Макей. По его словам, «о поддержке международных усилий, предпринимаемых в этой области, заявил глава белорусского государства на встрече с первым заместителем генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, состоявшейся» в этом году.
Высокопоставленный дипломат напомнил, что в этом месяце ГА ООН уже приняла резолюцию о «Повышение безопасности дорожного движения во всем мире», соавтором которой выступила, в том числе, и его страна.
Дипломаты зарубежных стран стали сегодня и участникам мастер-классов по антиаварийной подготовке. Они познакомились с техникой тушения автомобилей при возгорании, с оказанием первой помощи пострадавшим в ДТП. Кроме того, была презентована даже система слежения за взглядом водителей во время движения автомобиля.
С учетом действующих в Беларуси с 2015 года требований к ПДД, семьи дипломатов прошли тренинг по выбору и использованию детских удерживающих устройств. А наглядной демонстрацией того, чем может обернуться несоблюдение ПДД, стали тесты «пьяных очков», стекла которых имитируют алкогольное опьянение.
Гости смогли ознакомиться и с виртуозной техникой белорусской команды «МАЗ», принимавшей участие в январском мировом ралли «Дакар-2018» в Южной Америке, где она стала его серебряным призером.
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