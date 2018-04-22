В итальянской области Молизе проходят областные выборы

В итальянской области Молизе в воскресенье проводятся административные выборы. На избирательные участки, открывшиеся в 7 часов утра, приглашены 331 тысяча граждан, из которых 78 тысяч проживают за рубежом. Им предстоит избрать президента области и 20 депутатов областного совета.

Пять лет назад президентом Молизе был избран представитель Демократической партии Паоло Фраттура, за которого тогда проголосовали 44,7 процентов избирателей. Он вновь участвует в выборах, но сейчас шансы у демократов на победу минимальны. Достаточно сказать, что на политических выборах, прошедших в Италии 4 марта, за них в области проголосовали 18,1 процента избирателей.

Основная борьба, считают обозреватели, развернётся между «Движением 5 звёзд» и правоцентристской коалицией. На кресло главы областной администрации от них претендуют Андреа Греко и Донато Тома. При этом стоит отметить, что в ходе мартовского голосования «пятизвёздочников» в Молизе поддержали почти 45 процентов избирателей и правоцентристов — всего 28,9 процента. Несмотря на это, считается, что шансы на победу у них равны.

«Сегодняшнее голосование, — пишет Il Fatto Quotidiano, — не только определит политическую карту области на ближайшие 5 лет, но также может предопределить судьбу будущего правительства (страны). Положительный результат для «Движения 5 звёзд» или правоцентристов, которым, похоже, жители Молизе, отдают больше всего предпочтений, может отразиться на переговорах, ведущихся на национальном уровне, сместив баланс сил, образовавшийся после выборов 4 марта, в ту или иную сторону».

При этом газета напоминает, что федеральный секретарь «Лиги» Маттео Сальвини на прошлой неделе говорил о «правительстве за 15 дней», если правоцентристы победят в Молизе, а также в области Фриули-Венеция-Джулия, где выборы пройдут через неделю».

Избирательные участки в Молизе будут открыты до 23 часов.