На выборах в итальянской области Молизе победила правоцентристская коалиция

Италии на административных выборах в южной области Молизе, прошедших в воскресенье, уверенную победу одержали правоцентристы.

Их кандидат на пост главы областной администрации Донато Тома, поддержанный лидерами партий «Вперёд, Италия», «Лига», «Братья Италии» Сильвио Берлускони , Маттео Сальвини и Джорджией Мелони, получил 44,2 процента голосов избирателей. «Этот результат доказывает, что правоцентристская коалиция крепка, и ничто её не может разрушить», — прокомментировал он свою победу в интервью агентству Adnkronos.

Разочарование царит в руководстве «Движения 5 звёзд», так как её кандидат Андреа Греко сумел заручиться поддержкой лишь 37,7 процента голосовавших. При этом за саму партию Д5З проголосовал 31 процент избирателей Молизе. Il Fatto Quotidiano напоминает, что на парламентских выборах, прошедших в Италии 4 марта, «пятизвёздочников» в области поддержали 44,8 процента избирателей.

Очередным провалом обернулись областные выборы для Демократической партии , представитель которой руководил областью в течение последних пяти лет. Демократы сумели набрать всего 8,6 голоса, что на 10 процентов меньше по сравнению с парламентскими выборами. «Мы ожидали подобного негативного результата в Молизе», — заявил заместитель председателя палаты депутатов, демократ Этторе Розато. В целом же левоцентристы получили поддержку 16,9 процента избирателей.

Областные выборы в Молизе, явка на которые, кстати, составила чуть больше 52 процентов, вместе с аналогичным голосованием, которое 29 апреля пройдёт в области Фриули-Венеция-Джулия, могут оказать влияние на расклад сил, способный определить судьбу будущего правительства страны, в переговорах вокруг формирования которого пока наблюдается застой.

Так, например, по мнению лидера «Братьев Италии» Джорджии Мелони, «убедительная победа правого центра в Молизе» является для президента страны Серджо Маттареллы «ясным сигналом того, что итальянцы хотят иметь правительство, руководимое правоцентристами и имеющего программу правого центра».

В свою очередь, сообщает ANSA, федеральный секретарь «Лиги» Маттео Сальвини, являющийся кандидатом в премьеры страны от правоцентристской коалиции, учитывая результаты, полученные в Молизе, предложил политическому руководителю Д5З Луиджи Ди Майо «сойти с пьедестала» и «сесть за стол переговоров», чтобы «обсуждать темы, а не личности» и в «течение недели дать итальянцам правительство».