Ханою может не хватить воды летом

Не смотря на модернизацию, насосная система города все равно может не справиться с обеспечением водой всех жителей города

Об этом заявил директор городского департамента строительства Ле Ван Дык. По его словам, модернизированная насосная система сможет обеспечить Ханою дополнительные 100 000 кубометров в день. Но население города тоже выросло, а, потому, возвышенным областям столицы может не хватить воды в самые жаркие дни года.

Речь идет о районах Хуонг Чунг, Хуонг Май и Тинх Лиет. Для полного обеспечения их водой, считает чиновник, в пик лета может не хватать от 20 000 до 24 000 кубометров в день.

Мы решим проблему по доступности воды. Или отправим в районы водовозы,

— заявил Дык.

Источник: Vietnam.net