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Ханою может не хватить воды летом
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Ханою может не хватить воды летом 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Не смотря на модернизацию, насосная система города все равно может не справиться с обеспечением водой всех жителей города
Об этом заявил директор городского департамента строительства Ле Ван Дык. По его словам, модернизированная насосная система сможет обеспечить Ханою дополнительные 100 000 кубометров в день. Но население города тоже выросло, а, потому, возвышенным областям столицы может не хватить воды в самые жаркие дни года.
Речь идет о районах Хуонг Чунг, Хуонг Май и Тинх Лиет. Для полного обеспечения их водой, считает чиновник, в пик лета может не хватать от 20 000 до 24 000 кубометров в день.
Мы решим проблему по доступности воды. Или отправим в районы водовозы,
— заявил Дык.
Источник: Vietnam.net
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