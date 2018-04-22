В египетском храме Ком-Омбо обнаружен бюст Марка Аврелия

Бюст «философа на троне», как до сих пор принято называть римского императора Марка Аврелия, удалось обнаружить археологам в древнеегипетском храме Ком-Омбо на юге страны. Об этом сообщило в воскресенье министерство по делам древностей Египта, на которое ссылается ТАСС.

Уникальность находки, отмечается в распространенном коммюнике, заключается в том, что скульптурные изображения этого правителя (161-180 годов) практически не встречались на территории этой африканской страны, хотя в античной исторической истории время его правления считается «золотым веком». Дело в том, что Марк Аврелий осознавал всю важность философии в процессах воспитания и образования. Он отличался не только чувством такта, но и искренним желанием сделать окружающий мир чуть лучше.

По словам главы департамента Древнего Египта Аймана Ашмауи, находка в виде кудрявой головы императора с бородой имеет размеры 40 см на 33 см на 34 см. Кроме того, добавил он, обнаружен и фрагмент безголовой статуи из песчаника. Сейчас ученые надеются сопоставить эти два артефакта.

Открытие ученых дает дополнительный повод обратиться к летописям древнего мира, которые повествуют, что таланты юного Марка Аврелия были отмечены еще правящим императором Адрианом. Именно Адриан способствовал тому, чтобы Аврелий получил один из титулов ордена, будучи шестилетним мальчишкой.

А всего через два года он уже входил в коллегию жрецов бога Марса. Прошло еще семь лет, и Марку доверили организацию Римских празднеств, проводимых императором. Но до конца проявить свои способности и характер будущий император смог в должности консула. Он был, по воспоминаниям историков, строг, требователен, и в то же время очень прост в общении.

Марк с раннего возраста отличался любовью к древнеримским ритуальным традициям, а его ораторские способности производили на окружающих огромное впечатление. Римский трибун обладал глубокими знаниями и в области юриспруденции.

По натуре Аврелий был личностью щедрой и дальновидной в своих поступках: он мог заложить абсолютно все ценности, принадлежавшие ему и его семье, чтобы, например, решить большую часть финансовых проблем римлян. А во время неизбежного повышения военных налогов — он с легкостью мог распрощаться с принадлежавшими ему художественными произведениями, и снова народ восхищался своим правителем.

Один из советников Аврелия рассказывал, как Марк во время походов часы ночного отдыха отдавал науке: писал труды по философии морали и метафизике. Сегодня эти работы известны под названием «Размышления», или «К самому себе».

В последние годы своего правления император возглавил поход против германцев. Ему удалось добиться в этих сражениях, судя по документам, больших успехов, но эпидемия чумы поразила римские войска. В марте 180 года император скончался в Виндобоне на Дунае, в районе современной Вены . После смерти герой империи был официально обожествлен.