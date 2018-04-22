Ещё
«Политика США близорука»: Иран напомнил о необходимости взаимоуважения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Политика США близорука»: Иран напомнил о необходимости взаимоуважения 

Вести.Ru 21 минуту назад
Администрация США несерьезно относится к своим обязанностям, заявил министр иностранных дел республики Иран Мохаммад Джавад Зариф, хотя международное сотрудничество должно строиться на взаимном уважении. Однако же говоря о предстоящей работе с директором ЦРУ Майклом Помпео, Зариф подчеркнул, что с Помпео не встречался, нужно подождать и посмотреть, передает ТАСС.
Иранский дипломат добавил, что политика США в Сирии в последние месяцы была близорука и усилила межэтнические трения в стране, передает РИА Новости.
Комитет Сената по иностранным делам должен проголосовать по кандидатуре Помпео 23 апреля. Против назначения директора ЦРУ госсекретарем решительно выступают демократы.
Помпео пообещал добиваться изменения соглашения по ядерной программе Ирана. Зариф подчеркивал, что Тегеран вернется к ядерным разработкам, если Вашингтон возобновит действие замороженных ранее антииранских санкций.
Вести.Ru: последние новости
Буйные туристы проломили голову официанту в центре Праги. Видео Тулеев пожаловался на больную спину и то, что его "лупят со всех сторон" Госдеп обвинил Москву в нарушениях прав человека в Донбассе, Крыму и Чечне
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова сообщила хорошую новость217
Масляков резко пригрозил Светлакову70
Скончался Евгений Звягин8
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»585
Макрон дал совет по общению с Путиным134
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение