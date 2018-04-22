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Завтра в домах на 9 улицах Костромы весь день не будет отопления
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Завтра в домах на 9 улицах Костромы весь день не будет отопления 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Завтра в Костроме у жителей домов на 9 улицах с 09:00 до 23:00 отключат отопление, сообщает городская администрация.
Это станет следствием ремонта на сетях, который нужен для снижения объема утечек сетевой воды.
Отопление отключат в некоторых многоквартирных домах на улицах Катушечная, Маршала Новикова, Беговая, Калиновская, Маяковского, Боевая, Галичская, проспекте Мира и Нескучном переулке.
Также возможно нарушение гидравлического режима по улицам Некрасова, Пушкина, Ленина, Комбинатовская, Коммунальная, Новосельская, Новый Быт, 1-8 Рабочие улицы и микрорайоне Якиманиха.
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