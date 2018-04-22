Завтра в домах на 9 улицах Костромы весь день не будет отопления

Завтра в Костроме у жителей домов на 9 улицах с 09:00 до 23:00 отключат отопление, сообщает городская администрация. Это станет следствием ремонта на сетях, который нужен для снижения объема утечек сетевой воды. Отопление отключат в некоторых многоквартирных домах на улицах Катушечная, Маршала Новикова, Беговая, Калиновская, Маяковского, Боевая, Галичская, проспекте Мира и Нескучном переулке. Также возможно нарушение гидравлического режима по улицам Некрасова, Пушкина, Ленина, Комбинатовская, Коммунальная, Новосельская, Новый Быт, 1-8 Рабочие улицы и микрорайоне Якиманиха.