Жители Очаково-Матвеевского поучаствовали в акции «Миллион деревьев»

22 апреля в Очаково-Матвеевском прошла экологическая акция «Миллион деревьев». Шесть деревьев черемухи теперь украшают участок двора на улице Веерной 22, к 1.

Москвичи, проживающие по этому адресу, с большим энтузиазмом подключились к голосованию на сайте «Активного гражданина». Благодаря инициативности и предприимчивости горожан их двор вошел в число 1902 дворов, в каждом из которых уже этой весной появятся долгожданные деревья и кустарники.

Сегодня в крупнейшей столичной программе по озеленению участвовало более сорока человек: представители Управы Очаково-Матвеевского, молодежной палаты, СМИ, сотрудники ГБУ «Жилищника», досугового центра «Диалог» и жители района.

Все собрались на одной площадке, чтобы высадить молодые деревья породы «Черемуха обыкновенная». Несмотря на холодную погоду и небольшие снежные осадки участники мероприятия дружно и весело провели время. И взрослые, и дети брались за лопаты и ведра для того, чтобы создать маленький островок природы рядом с родным домом.

Скучать на мероприятии никому не давали аниматоры. Ведущие всячески вовлекали гостей в спортивно-развлекательную программу, предлагая потанцевать, померяться силой, проверить меткость в игре с выбиванием кегель, поперетягивать канат и, конечно, потанцевать.

— Это событие играет важную роль в жизни района, так как посадка и высадка новых деревьев — это новый кислород, нова жизнь, новые эмоции, которые позволят моему ребенку посадить первое дерево своими руками, — поделилась с нами одна из жительниц района.