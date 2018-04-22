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Тольяттинского разбойника поймали с наркотиками
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Тольяттинского разбойника поймали с наркотиками 

ТРК Губерния 1 час назад
Судимый за кражи и разбой житель Тольятти попался на этот раз со значительным размером марихуаны.
Бывалый преступник выдал себя нервным поведением. Завидев участкового, он попытался скрыться, но был задержан. При обыске у 40-летнего тольяттинца обнаружили пакет с марихуаной массой 9,1 г, что считается значительным размером. По словам безработного тольяттинца, наркотик он собрал полгода назад в лесополосе рядом с дачами.
Теперь мужчина пойдёт по новой статье — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
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