Тольяттинского разбойника поймали с наркотиками

Судимый за кражи и разбой житель Тольятти попался на этот раз со значительным размером марихуаны.

Бывалый преступник выдал себя нервным поведением. Завидев участкового, он попытался скрыться, но был задержан. При обыске у 40-летнего тольяттинца обнаружили пакет с марихуаной массой 9,1 г, что считается значительным размером. По словам безработного тольяттинца, наркотик он собрал полгода назад в лесополосе рядом с дачами.

Теперь мужчина пойдёт по новой статье — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».