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«Оку пора спасать». Ученые назвали крупнейшего загрязнителя Средней Волги
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«Оку пора спасать». Ученые назвали крупнейшего загрязнителя Средней Волги 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В прошлом году молодые ученые Московского госуниверситета проводили исследования главных нижегородских рек — они впервые приняли участие в экспедиции «Плавучий университет Волжского бассейна» наравне с коллегами из столицы Приволжья. Исследования проходили в Нижегородской области. Проект объединил специалистов из разных сфер, которые должны дать оценку экологического состояния наших рек. К каким выводам пришли исследователи?
Дзержинск и другие загрязнители
— Такой цвет воды весной обусловлен не тем, что Ока загрязнена, а, в первую очередь тем, что на Оке нет водохранилищ, не считая нескольких низконапорных гидроузлов, поддерживающих судоходство, — объясняет научный сотрудник МГУ. — Водохранилища задерживают основную массу взвешенных веществ, которые в большом количестве смываются с водосбора рек в период весеннего половодья. А так как на Оке нет таких крупных плотин, как на Волге, соответственно и взвешенные вещества ничем не задерживаются и попадают в реку. Отсюда и такая разница в цвете.
По мнению ученого, проблема Оки заключается еще и в том, откуда стекают талые воды в реку. Всем нижегородцам известно, что на окских берегах расположена масса промышленных предприятий, в том числе дзержинские химзаводы и другие загрязнители, устаревшие очистные сооружения, сбросы крупных животноводческих комплексов. К этому можно прибавить мусор, который сбрасывают в водоохранных зонах. Такое ощущение, что люди в нашей стране вообще не знают, что вблизи водоемов нельзя мусорить, подъезжать к кромке воды на машине, мыть автотранспорт в реке…
— А весной с активным таянием снега огромный объем загрязняющих веществ, которые скапливаются на водосборной территории, попадает в реки, — подчеркнула Оксана Ерина. — Для станций водоподготовки и водоочистки весна — самый тяжелый период. Постоянно, буквально каждый час, меняется концентрация загрязнителей в речной воде, от которых нужно очищать воду. При этом низкая температура воды ухудшает растворимость химических реагентов, которые используются для очистки. Поэтому данная фотография хотя и не говорит нам о том, что Ока «грязнее» Волги, но напоминает — река несет огромный поток веществ в Чебоксарское водохранилище, в том числе и биогенных, которые летом вызовут цветение водорослей в нем.
Сточные воды из Москвы-реки попадают в Оку  В ходе экспедиции «Плавучий университет» московские ученые пришли к очень важному выводу — Оку, вероятно, можно назвать крупнейшим загрязнителем средней Волги.
Ученых удивило, насколько Ока и Волга различаются по химическому составу. Например, содержание нитратов и минерального фосфора в Оке в два и более раз выше, чем в Волге.
Нижегородцы уже привыкли, что Горьковское море «цветет» каждый год. А вот у специалистов этот факт вызывает беспокойство. По словам эксперта, исследования последних лет показывают, что при цветении сине-зелёных водорослей в воду выделяются и токсичные вещества.
Московские ученые пришли к выводу, что именно Ока — крупнейший источник поступления в водохранилище биогенных веществ, способствующих развитию вспышек цветения токсичных водорослей.
— Антропогенная нагрузка на Оку и объёмы сточных вод колоссальны! Практически весь московский регион находится в её бассейне. Представьте, сколько хозяйственно-бытовых сточных вод поступает через Москву-реку в русло Оки! — говорит научный сотрудник МГУ.
Результаты, полученные при исследовании в устьевом участке в районе Молитовского и Канавинского мостов, тревожные — трофический статус (характеристика водоёма по уровню его биологической продуктивности) оценивается как политрофный, наихудший из возможных. При сопоставлении содержания биогенных веществ в Оке и Волге сразу понятно, почему. Горьковское и Чебоксарское водохранилища считаются самыми эвтрофированными водоёмами. Это значит, что в водоеме ухудшаются качество воды, нарушается кислородный режим, исчезают ценные породы рыб, ухудшаются условия рекреации. Серьезный вклад в этот процесс на водохранилищах вносит Ока.
— При этом именно окскую воду пьют нижегородцы, — подчеркнула научный сотрудник МГУ. — Пора обратить внимание на экологическое состояние Оки, о котором не так часто говорят в СМИ, по сравнению с Волгой. Да и большинство научных работ посвящено характеристикам именно водохранилищ. В бассейне Оки проживает огромное количество людей, и она испытывает колоссальную нагрузку на экосистему.
Оку пора спасать, считают специалисты. К слову, в России есть федеральная программа по спасению Волги, в том числе и в Нижегородской области. А вот для Оки таких мер помощи от государства нет.
По Водному кодексу, для каждого речного бассейна разработана схема комплексного использования и охраны водных объектов. В этом документе определена допустимая антропогенная нагрузка на водоём. Но по факту весь объём поступивших в реку загрязняющих веществ не соотносят с нормами, указанными в документе. Все разработанные схемы комплексного управления на практике не работают, констатируют ученые.
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