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Более полутора тысяч вологжан обратились к судебным приставам в День открытых дверей
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Более полутора тысяч вологжан обратились к судебным приставам в День открытых дверей 

Вологда.рф 32 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Консультации по взысканию алиментов, коммунальным, кредитным, налоговым долгам и административным штрафам стали самыми популярными на Дне открытых дверей. Акцию провели сотрудники управления во всех районах области. С вопросами к специалистам пришли более полутора тысяч человек.
Прием вели и представители налоговой службы. Вологжане задали вопросы о налогах и сборах, получили ответы и квалифицированную помощь. В ходе мероприятия с должников взыскали свыше 500 тысяч рублей.
Больше всего посетителей пришло в вологодские и череповецкие отделы, а также в отдел по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам. Семь человек записались на личный прием к руководителю регионального управления.
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