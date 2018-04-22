Более полутора тысяч вологжан обратились к судебным приставам в День открытых дверей

Консультации по взысканию алиментов, коммунальным, кредитным, налоговым долгам и административным штрафам стали самыми популярными на Дне открытых дверей. Акцию провели сотрудники управления во всех районах области. С вопросами к специалистам пришли более полутора тысяч человек. Прием вели и представители налоговой службы . Вологжане задали вопросы о налогах и сборах, получили ответы и квалифицированную помощь. В ходе мероприятия с должников взыскали свыше 500 тысяч рублей. Больше всего посетителей пришло в вологодские и череповецкие отделы, а также в отдел по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам. Семь человек записались на личный прием к руководителю регионального управления.