«Это пока секрет!»: Яну Рудковскую заподозрили в беременности

Яна Рудковская никогда не скрывала, что хочет еще детей. На днях известный продюсер сделала интригующее заявление, и ее поклонники предполагают, что в скором времени Рудковская вновь станет матерью.

Почитатели звездного продюсера Яны Рудковской отмечают, что их кумир стала отдавать предпочтение нарядам свободного кроя с пышной юбкой, а то и вовсе прятать свой живот на снимках. Более того, по мнению пользователей сети, Яна слегка набрала в весе и похорошела на лицо. А это, по заверениям фанатов, между прочим, явные признаки интересного положения. Масла в огонь подлило и интригующее заявление Рудковской, которое та сделала на днях.

На своей странице в сети Яна сделала громкое заявление, которое заинтересовало ее поклонников. «Доброе утро, дорогие, а мы готовим что-то сенсационное с Евгением Плющенко . Только тссссс, это пока секрет», — таинственно сообщила Рудковская, обнародовав игривый снимок с мужем. Ее туманные анонсы лишь еще больше уверили поклонников в том, что Яна находится в положении.

Публика авторитетно заявила, что давненько заприметила те самые признаки ребенка под сердцем, которые проявляются у каждой женщины. А потому свои домыслы почитатели высказали Яне, надеясь на подтверждение их надежд. «Какой уж здесь секрет. Яна поправилась, похорошела. Удачной беременности вам» «Наверное, будет ребёночек!» «Я тоже думаю, что на подходе еще один наследник» «Яночка! Вы ждете ребёнка?» «Ох развели интриги. Мне уже давно кажется, что вы в положении. У женщин лицо так светится всегда»

Еще одним подтверждением интересного положения Рудковской, по мнению пользователей сети, являются ее вкусовые предпочтения. Так, Яна удивила своих подписчиков обильным завтраком, состоящим из домашних булочек, которые ей испекла ее мама. Так, некоторые фанатки уверяют, что девушки перестают следить за фигурой и переходят на мучное исключительно в период беременности. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!