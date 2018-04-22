Наполеоновские планы: Макрон выслуживается перед США в Сирии с целью потеснить Меркель в Европе

Франция заявляет о намерениях сохранить присутствие в Сирии в будущем, чтобы показать свои не только внутриполитические амбиции, что до США , они тоже не уйдут из страны, а это значит, что реальный мирный процесс в Сирии находится под угрозой. Такое мнение высказал аналитик Александр Асафов.

"В день, когда мы закончим войну, если мы однозначно и полностью уйдем (из Сирии) даже в политическом смысле, мы отдадим все иранскому режиму, Башару Асаду и этим ребятам, и они подготовят новую войну, они будут подпитывать новых террористов", — сказал Макрон.

По его словам, даже после окончания войны американская коалиция, все страны региона, а также Россия Турция будут играть важную роль в создании новой Сирии. «Но определять будущее, конечно, будет сирийский народ», — заявил Макрон, ранее сообщивший, что именно он убедил президента США Дональда Трампа не уходить из Сирии.

Франция Де Голля

Макрон своим заявлением продолжает риторику, которую задала постпред США при ООН Никки Хейли , отмечает Александр Асафов. Хейли говорила, что несмотря на скорый разгром террористов, США останутся в Сирии до тех пор, пока не будет решена иранская проблема. Так что Макрон не сообщает нам ничего нового, отметил эксперт, а просто следует в фарватере основного партнера, Соединенных Штатов.

"Тут нужно задаться вопросом, зачем Франции сирийский узел, тем более что еще недавно Париж не показывал особой заинтересованности в этом вопросе. Дело в том, что Макрон хочет продемонстрировать, что сегодняшняя Франция — не страна Олланда, а страна Де Голля, то есть сильная республика с ядерным потенциалом, у которой есть общемировые цели, страна, не замкнутая на европейском пространстве. Париж пытается взять политическое первенство в Евросоюзе , воспользовавшись тем, что у Германии и западного сообщества есть ряд других вопросов, требующих серьезного решения", — сказал Асафов.

По американским лекалам

Очевидно, что ни Франция, ни США действительно не планируют уходить из Сирии, как бы ситуация не складывалась в дальнейшем. Здесь, разумеется, главную скрипку играет Вашингтон, решающий прежде всего собственные задачи.

"Переформатирование Ближнего Востока по американским лекалам, несмотря на влияние и Турции, и России, остается одним из приоритетных. У Штатов есть свои цели в регионе, и они будут дальше добиваться их выполнения. Это значит, мирный процесс остается под угрозой", — считает эксперт.

Западная коалиция, стремясь не потерять контроль за углеводородными богатствами Сирии, будет препятствовать любому реальному мирному процессу, американцы будут раскачивать ситуацию через курдский фактор, через предполагаемые химические атаки, добавил Александр Асафов.

* Террористическая организация, запрещенная в России