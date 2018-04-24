Посол Саудовской Аравии сообщил о ликвидации главы Высшего политсовета Йемена

«Герои из королевских саудовских ВВС смогли успешно ликвидировать лидера боевиков-хуситов Салиха ас-Саммада. Это тот, который обещал, что этот год будет годом запусков баллистических ракет по королевству. Ответ ему пришел от героев руководимых его высочеством министром обороны», — написал посол в Twitter.

Ранее повстанцы-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах», контролирующее северную часть Йемена, объявили о гибели фактического главы государства Салеха ас-Саммада.

Ранее сообщалось об ударах ВВС аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией на северо-западе Йемена.