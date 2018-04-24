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Посол Саудовской Аравии сообщил о ликвидации главы Высшего политсовета Йемена
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Посол Саудовской Аравии сообщил о ликвидации главы Высшего политсовета Йемена 

RT на русском 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Посол Саудовской Аравии в США Халед бен Салман Аль-Сауд заявил, что председателя Высшего политического совета (ВПС) Йемена Салеха ас-Саммада ликвидировали ВВС Саудовской Аравии.
«Герои из королевских саудовских ВВС смогли успешно ликвидировать лидера боевиков-хуситов Салиха ас-Саммада. Это тот, который обещал, что этот год будет годом запусков баллистических ракет по королевству. Ответ ему пришел от героев руководимых его высочеством министром обороны», — написал посол в Twitter.
Ранее повстанцы-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах», контролирующее северную часть Йемена, объявили о гибели фактического главы государства Салеха ас-Саммада.
Ранее сообщалось об ударах ВВС аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией на северо-западе Йемена.
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