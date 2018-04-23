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Бюст Ельцина появится на «Аллее правителей» в Москве
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Бюст Ельцина появится на «Аллее правителей» в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Памятник первому президенту России Борису Ельцину появится на «Аллее правителей» Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве 23 апреля — в день памяти политика. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РВИО.
"Впервые в нашей истории мы можем увидеть последовательно правителей Руси, Российской империи, СССР и России, можем увидеть, как они выглядели, узнать, когда они жили. У нас история едина и неделима, мы не вырываем из нее страницы и не вычеркиваем имена", — приводятся в сообщении слова министра культуры РФ, председателя РВИО Владимира Мединского.
Образ Ельцина, как и других руководителей страны, представленных на «Аллее правителей», воплотил в бронзе президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели.
"История на бумаге — это одно. Мне же хотелось, чтобы народ знал свою историю, и я показал ее языком искусства. Я создавал образы, уважая всех, без этого невозможно быть скульптором", — отметил он.
Ранее бюст предполагалось открыть в день рождения Ельцина 1 февраля, но по просьбе родственников дата была изменена на день его ухода из жизни. Ожидается, что в церемонии примет участие супруга первого президента России Наина Ельцина.
Проект «Аллеи правителей» РВИО разработало в 2016 году и реализует его в сквере в Петроверигском переулке рядом со своим Музеем военной формы одежды. Там установлены бюсты 33 человек, которые руководили страной в разные эпохи — от Рюрика до Александра Керенского. В сентябре 2017 года на аллее появились восемь бюстов руководителей России минувшего века — от Владимира Ленина до Михаила Горбачева. По замыслу организаторов проекта, он направлен на выполнение образовательной и просветительской функций.
Первый президент современной России
Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Уральской области (ныне Свердловская область). В 1955 году он окончил строительный факультет Уральского политехнического института по специальности «инженер— строитель».
С 1968 по 1976 год Ельцин возглавлял отдел строительства Свердловского обкома партии. В 1975 году он был секретарем Свердловского обкома КПСС, отвечал за промышленное развитие области.
В 1976-1985 годах — первый секретарь Свердловского обкома КПСС. В 1978-1989 годах Ельцин был депутатом Верховного Совета СССР. С 1984 по 1985 год и с 1986 по 1988 год он являлся членом Президиума Верховного Совета СССР. В 1981 году на XXVI съезде КПСС Ельцин был избран членом ЦК КПСС и занимал эту должность до 1990 года.
12 июня 1991 года по итогам всенародных выборов он стал первым президентом России. 3 июля 1996 года во втором туре Ельцин был переизбран на пост главы государства.
Политик скончался 23 апреля 2007 года в столичной Центральной клинической больнице в результате прогрессирования сердечно-сосудистой недостаточности. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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