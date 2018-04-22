Администрации муниципалитетов Псковской области выдадут ветеранам войны по 1 тысяче рублей 

В срок до 1 мая 2018 года к правзднованию Дня Победы муниципалитеты Псковской области произведут выплаты в размере 1 тысячи рублей вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшим совершеннолетним и несовершеннолетним узникам, труженикам тыла. Соответствующие документы размещены на сайтах муниципалитетов. В документации отмечено, что выплаты проводятся в соответствии с поручением администрации региона от 10 апреля в связи с 73-й годовщиной Победы. Суммы будут выделены из средств муниципальных программ. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».