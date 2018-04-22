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Дмитрию Шепелеву предсказывают тяжелую болезнь
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Дмитрию Шепелеву предсказывают тяжелую болезнь 

WomanHit.ru 36 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Скоро исполнится три года со дня смерти Жанны Фриске, а ее родные и близкие люди все никак не могут найти между собой общего языка. И даже несмотря на то, что их вражда идет вразрез с интересами сына певицы — пятилетнего Платона. Все дело в характере Дмитрия Шепелева, считает нумеролог Клара Кузденбаева. По ее словам, Шепелев родился в День судьбы, он всегда будет добиваться поставленной цели. Такие люди не умеют отступать и идти на компромисс.
«Дмитрий излишне эмоционален, совершает поступки, руководствуясь исключительно своими чувствами, не обращая внимания на голос рассудка», — цитирует провидицу «СтарХит». — «Шепелев очень злопамятный, всю жизнь помнит своих обидчиков. Даже если в глубине души он понимает, что неправ и Платону было бы полезно общаться с мамиными родителями, ведь мальчик не виноват, что у них с папой не сложились отношения, но он из принципа не пойдет им навстречу, потому, что испытывает к ним неприязнь».
Она порекомендовала телеведущему усмирить свою гордыню, иначе его будут преследовать болезни. Нумеролог пророчит Шепелеву тяжелые проблемы с почками и желудком.
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