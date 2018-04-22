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В Нью-Йорке убрали памятник ставившему опыты на рабынях гинекологу
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В Нью-Йорке убрали памятник ставившему опыты на рабынях гинекологу 

Говорит Москва 39 минут назад
Для своих исследований он использовал рабынь-афроамериканок, некоторых покупал специально для проведения экспериментальных операций. Симпс упоминал в дневниках около 10 подопытных женщин.
Памятник врачу установили в конце 19 века. Сначала он стоял в Брайант-парке, в 1934-м его перенесли в Центральный парк, рядом с которым находится медицинская академия.
16 апреля власти Нью-Йорка решили убрать монумент оттуда. Сейчас он находится в хранилище. Что с ним будет дальше, пока не решено. Некоторые активисты настаивают на уничтожении, отмечает «Медуза».
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