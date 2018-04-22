В Нью-Йорке убрали памятник ставившему опыты на рабынях гинекологу

Для своих исследований он использовал рабынь-афроамериканок, некоторых покупал специально для проведения экспериментальных операций. Симпс упоминал в дневниках около 10 подопытных женщин.

Памятник врачу установили в конце 19 века. Сначала он стоял в Брайант-парке, в 1934-м его перенесли в Центральный парк, рядом с которым находится медицинская академия.