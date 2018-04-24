Ещё
В Воронеже нашли 50-килограммовую авиационную бомбу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронеже нашли 50-килограммовую авиационную бомбу 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
А также миномётную мину времён Великой Отечественной войны. В грунте, привезённом в микрорайон Подгорное на улицу Независимости, нашли авиационную бомбу 50 кг. Снаряд относится к временам Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону во вторник, 24 апреля. Кроме того, при земляных работах у дома №101 на улице Краснознамённой рабочие обнаружили миномётную мину 82 мм. Военные снаряды уничтожили на подрывной площадке в балке «Ясновитый Лог» Большеверейского сельского поселения в Рамонском районе, уточнили спасатели. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
В Воронеже создадут российско-китайский завод производству электротехнического оборудования «Попали в капкан». Воронежская многоэтажка рискует остаться без единой дороги к дому В Воронеже открылся 12-тысячный магазин крупной торговой сети
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хмеймим атаковали дроны391
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией325
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
СК предъявил обвинение экс-супруге Джигарханяна13
МИД прокомментировал попытки инспекции Крыма4
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение