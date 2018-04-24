В Воронеже нашли 50-килограммовую авиационную бомбу 

А также миномётную мину времён Великой Отечественной войны. В грунте, привезённом в микрорайон Подгорное на улицу Независимости, нашли авиационную бомбу 50 кг. Снаряд относится к временам Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону во вторник, 24 апреля. Кроме того, при земляных работах у дома №101 на улице Краснознамённой рабочие обнаружили миномётную мину 82 мм. Военные снаряды уничтожили на подрывной площадке в балке «Ясновитый Лог» Большеверейского сельского поселения в Рамонском районе, уточнили спасатели. Екатерина Трещикова