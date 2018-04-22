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Бюджет и экология. Для проверки всех «ливневок» Рязани нужно 7 млн рублей
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Бюджет и экология. Для проверки всех «ливневок» Рязани нужно 7 млн рублей 

АиФ Рязань 50 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Дирекция благоустройства города начала сезонные работы по ливневой канализации. Первым в этом году прочистили колодец на пересечении улиц Ленина и Вознесенской.
После сильных дождей там практически каждый год наблюдается потоп. Адреса других проблемных мест всем хорошо известны: путепровод на Московском шоссе, Первомайский проспект, улица Дзержинского и многие другие.
Не нашли 7 миллионов
Учитывая многолетнее бедственное положение дел по этой части, губернатор Николай Любимов в августе прошлого года поручил руководству администрации города провести инвентаризацию системы ливнево-дренажной канализации. Срок обозначил — до 1 июля 2018 года. А далее предложил начать решать проблему комплексно: разработать программу по ремонту системы водоотведения, а её, в свою очередь, увязать с программой ремонта дорог.
Между тем, в администрации о разработке комплексной программы речи напрямую не ведут. Сейчас сеть ливневой канализации просто обследуют в рамках муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству и дорожному хозяйству Рязани в 2018 году. Сотрудники управления благоустройства ежедневно обходят объекты инженерной защиты. Всего на балансе города находится 98,8 км сетей.
«Чтобы выявить бесхозные участки, нужно провести полную инвентаризацию, — рассказал начальник управления благоустройства города Владимир Луканцов. — На это необходимо ориентировочно 7 млн рублей».
Нужна большая чистка
Кроме того, по мнению Николая Любимова, городу требуется не только прокладка самой канализации, но и строительство очистной станции. По-прежнему сливать загрязнённые потоки в Оку — недопустимо. По словам губернатора, комплексное решение проблемы обойдётся в 18-19 млрд рублей. Следовательно, полноценная реконструкция ливневой канализации в Рязани — это вопрос не одного года.
А пока по информации и. о. министра природопользования Сергея Абрамова, расстроенное состояние городской «ливнёвки» непосредственным образом сказывается на экологии окружающей среды. Организованный (как и неорганизованный) поверхностный сток с территории города — один из главных источников загрязнения окружающих водоёмов.
Кстати
По информации управления благоустройства города, система ливневой канализации служит для транспортировки ливневых и дренажных сточных вод с территорий городских улиц и предприятий. «Ливнёвка» — необходимое инженерное сооружение дорожно-транспортной сети.
Между тем, из более 400 км городских дорог с усовершенствованным покрытием только 68 км охвачены ливневой канализацией. На сетях расположен 3 361 колодец: 2 305 дождеприёмных и 1 356 смотровых.
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