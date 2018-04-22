Карантин по бешенству объявлен в четырех районах Нижегородской области

Как говорится в указе губернатора Нижегородской области , размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, до 24 июня объявлен карантин по бешенству в Богородске . Как сообщает комитет госветнадзора Нижегородской области, бешенство обнаружено у домашней собаки. Предположительно, она имела контакт с лисой. В угрожаемую зону вошли деревни: Полец, Крастелиха, Песочное, Дубенки, Шопово, Антеньево, Демидово, Выболово, Высоково и поселок Центральный.

В Пильнинском районе бешенство обнаружено у лисы. Ее нашли в деревне Межное-Майдан на территории одного из личных подсобных хозяйств. В угрожаемую зону вошли села Лисья Поляна и Арьевка, а также деревни Саранка и Рыхловка. Карантин объявлен до 24 июня.

Кроме этого, до 19 июня установлен карантин по бешенству в поселке Сухобезводное Семеновского района. В угрожаемую зону вошли деревни Сухобезводное и Березовый Овраг.

Также на прошлой неделе были обнаружены признаки бешенства у бычка в Княгининском районе. Животное находилось в личном подсобном хозяйстве в селе Урга. В контакте с ним находились 3 человека — сообщает Госветнадзор.

Ранее сообщалось о том, что бешеную лису поймали на Бору.