Почему мыться и шить в праздники не грех

Среди многих религиозных людей бытует мнение, что заниматься каким-либо физическим трудом и домашними делами по воскресеньям и в дни больших церковных праздников категорически запрещено, потому что считается большим грехом.

Подобное мнение имеет основание в Библии, где последний день творения (в Ветхом завете им считалась суббота) был назван днём покоя, днём, посвящённым Богу. Иудеи, например, неукоснительно соблюдают шаббат (субботу), согласно предписаниям Талмуда, воздерживаясь в этот день от любой работы и вообще каких-либо активных действий, список которых довольно обширен.

У христиан «днём покоя» стало воскресение — в воспоминание Воскресения Христова. Наряду с другими большими церковными праздниками этот день почитается в Церкви как день особого торжества и радости, который необходимо посвятить Богу — то есть провести, прежде всего, в делах любви, милосердия и молитвы, а не в суете будничной жизни.

Во многом это связано ещё и с тем, что раньше почти любая работа, даже самая простая, отнимала очень много сил и времени. Например, чтобы просто помыться, необходимо было растопить баню (а это целый ритуал) и, соответственно, отнять это время у богослужения или чего-то более полезного, потому всё это старались сделать до праздника.

Однако никакого канонического церковного запрета на физический труд в праздники, и уж тем более запрета на уход за собой, конечно, нет — это не более чем полуязыческие традиции «народного православия».

Например, почему-то считается, что в указанные дни шить и брать иглу в руки нельзя, так как можно потерять зрение, а на Благовещение женщинам «не рекомендуют» производить какие-либо манипуляции с волосами, объясняя это разными пророчествами — от потери любимого человека, до потери, собственно, самих волос.

Благодаря этим и другим распространённым суевериям зачастую получается, что люди просто праздно скучают, не посвящая время никаким полезным делам вообще, чтобы «боженька не наказал». Работать в праздники, разумеется, не грех, тем более, если работа эта совершается с радостью и на благо ближним. И, конечно, не нужно запрещать себе какой-либо необходимый труд — наоборот, лучше разрешить себе «впустить» в свой труд Бога и мысли о Нём.