Какие памятники в Москве отсылают к литературным персонажам

Любимые герои книг, с которыми мы выросли, не только навсегда остались в памяти, но и стали частью нашей жизни, ежедневно встречая нас на улицах и площадях города.

Многие персонажи литературных произведений сделали для человечества не меньше, чем реальные знаменитости. Поэтому ставить им памятники — традиция, которую соблюдают во всех городах мира. В том числе и в столице. Например, история не оставила свидетельств о том, бывал ли ротмистр лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен в Москве , однако это не повод не поставить ему памятник. Выдающийся враль и рассказчик так весело и фантазийно описывал свои приключения во время службы в России (не без помощи прозаика Рудольфо Распе), что удостоился памятника недалеко от станции метро «Молодежная».

Хохмач и сыщик

Сюжетом для скульптора Андрея Орлова послужил рассказ о том, как барон Мюнхгаузен вместе с лошадью вытащил себя за волосы из болота.

Печальный идальго

Не обошли вниманием столичные скульпторы и героев Сервантеса — Дон Кихота и его оруженосца Санчо Пансу. Сделана скульптура из деталей, взятых в металлоломе, и расположена у 2-го Южнопортового проезда, 15. Еще одна скульптура рыцаря из Ламанчи находится в парке «Музеон» — Дон Кихот сидит на лужайке и с грустью смотрит на церетелевского Петра Первого.

Прочих иностранных литературных героев наши скульпторы не особо жалуют. Исключением являются разве что всегда спешащий Кролик с часами из кэрролловской сказки «Алиса в Стране чудес» на Щербаковской улице, 54, Винни Пух с друзьями на Минской улице и главный персонаж романа Рафаэлло Джованьоли «Спартак» . Последний памятник называется «Гладиатор». Эта почти 25-метровая скульптура, выполненная Александром Рукавишниковым , является одним из основных символов футбольной команды «Спартак». Поэтому расположена на площади перед стадионом «Открытая Арена», где тренируются футболисты клуба «Спартак — на Волоколамском шоссе.

Родом из детства

А вот памятников книжным персонажам, которых мы знаем с того самого момента, когда научились читать и даже раньше, — в столице немало. Это пушкинские Русалка и ученый Кот работы Андрея Асерьянца во дворе дома 10 по Кленовому бульвару; и трехметровый михалковский Дядя Степа, который достает из светофора птичку в Слесарном переулке; гроза буржуев МальчишКибальчиш на улице Косыгина; » умывальников начальник» Мойдодыр в парке «Сокольники». Кстати, герой стихотворения Чуковского, несмотря на небольшой рост и размер, весит почти 800 килограммов.

Бендер и Маргарита

Один из самых популярных экскурсионных городских маршрутов у туристов — «По булгаковским местам».

— У нас есть даже так называемый маршрут Маргариты, — рассказывает москвовед Евгений Степанов . — Мы проходим по местам, которые она могла видеть с высоты своего полета на метле.

Конечно, эта экскурсия включает в себя и просмотр памятников, которые поставлены персонажам Михаила Булгакова , — Мастеру и Маргарите на улице Земляной Вал, у дома 59, стр. 2. Еще туристы любят фотографироваться на фоне скульптур Коровьева и Бегомота на Большой Садовой.

— Популярен также маршрут «Сатира Москвы», где мы проходим по местам, связанным с персонажами Ильфа и Петрова, — говорит москвовед Павел Гнилорыбов . — Но чаще всего приходят на экскурсии по местам, связанным с именами поэтов и писателей.