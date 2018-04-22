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Какие памятники в Москве отсылают к литературным персонажам
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Какие памятники в Москве отсылают к литературным персонажам 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Любимые герои книг, с которыми мы выросли, не только навсегда остались в памяти, но и стали частью нашей жизни, ежедневно встречая нас на улицах и площадях города.
Многие персонажи литературных произведений сделали для человечества не меньше, чем реальные знаменитости. Поэтому ставить им памятники — традиция, которую соблюдают во всех городах мира. В том числе и в столице. Например, история не оставила свидетельств о том, бывал ли ротмистр лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен в Москве, однако это не повод не поставить ему памятник. Выдающийся враль и рассказчик так весело и фантазийно описывал свои приключения во время службы в России (не без помощи прозаика Рудольфо Распе), что удостоился памятника недалеко от станции метро «Молодежная».
Хохмач и сыщик
Сюжетом для скульптора Андрея Орлова послужил рассказ о том, как барон Мюнхгаузен вместе с лошадью вытащил себя за волосы из болота.
Совсем недалеко от Мюнхгаузена, у дома 25а на Ярцевской улице, можно увидеть сидящего верхом на ослике Ходжу Насреддина — героя восточных анекдотов и преданий и одновременно персонажа дилогии Леонида Соловьева. Это тоже работа Андрея Орлова, как и персонажи Артура Конан Дойля — Шерлок Холмс и доктор Ватсон, которые установлены возле здания посольства Великобритании на Смоленской набережной. Похожи эти знаменитые книжные герои, конечно же, на наших замечательных актеров — Василия Ливанова и Виталия Соломина.
Печальный идальго
Не обошли вниманием столичные скульпторы и героев Сервантеса — Дон Кихота и его оруженосца Санчо Пансу. Сделана скульптура из деталей, взятых в металлоломе, и расположена у 2-го Южнопортового проезда, 15. Еще одна скульптура рыцаря из Ламанчи находится в парке «Музеон» — Дон Кихот сидит на лужайке и с грустью смотрит на церетелевского Петра Первого.
Прочих иностранных литературных героев наши скульпторы не особо жалуют. Исключением являются разве что всегда спешащий Кролик с часами из кэрролловской сказки «Алиса в Стране чудес» на Щербаковской улице, 54, Винни Пух с друзьями на Минской улице и главный персонаж романа Рафаэлло Джованьоли «Спартак». Последний памятник называется «Гладиатор». Эта почти 25-метровая скульптура, выполненная Александром Рукавишниковым, является одним из основных символов футбольной команды «Спартак». Поэтому расположена на площади перед стадионом «Открытая Арена», где тренируются футболисты клуба «Спартак — на Волоколамском шоссе.
Родом из детства
А вот памятников книжным персонажам, которых мы знаем с того самого момента, когда научились читать и даже раньше, — в столице немало. Это пушкинские Русалка и ученый Кот работы Андрея Асерьянца во дворе дома 10 по Кленовому бульвару; и трехметровый михалковский Дядя Степа, который достает из светофора птичку в Слесарном переулке; гроза буржуев МальчишКибальчиш на улице Косыгина; » умывальников начальник» Мойдодыр в парке «Сокольники». Кстати, герой стихотворения Чуковского, несмотря на небольшой рост и размер, весит почти 800 килограммов.
Бендер и Маргарита
Один из самых популярных экскурсионных городских маршрутов у туристов — «По булгаковским местам».
— У нас есть даже так называемый маршрут Маргариты, — рассказывает москвовед Евгений Степанов. — Мы проходим по местам, которые она могла видеть с высоты своего полета на метле.
Конечно, эта экскурсия включает в себя и просмотр памятников, которые поставлены персонажам Михаила Булгакова, — Мастеру и Маргарите на улице Земляной Вал, у дома 59, стр. 2. Еще туристы любят фотографироваться на фоне скульптур Коровьева и Бегомота на Большой Садовой.
— Популярен также маршрут «Сатира Москвы», где мы проходим по местам, связанным с персонажами Ильфа и Петрова, — говорит москвовед Павел Гнилорыбов. — Но чаще всего приходят на экскурсии по местам, связанным с именами поэтов и писателей.
Еще одно место, которое обязательно необходимо посетить любителям литературы, — площадь Борьбы на границе районов Тверской и Марьина Роща. Здесь стоит памятник героям романа Ерофеева «Москва — Петушки». Он изображает Веничку и его подругу с длинной косой. В этом сквере, по пути на вокзал, герой книги выпил «стакан кориандровой».
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