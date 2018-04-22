Илон Маск и его спутники: почему раздача интернета из космоса под угрозой срыва

Еще 6 февраля весь цивилизованный мир, затаив дыхание, следил за запуском сверхтяжелой Falcon Heavy, отправившей в космическое путешествие ярко-красную Tesla. Смайлики в скафандрах, лайки, статьи, статьи, статьи. На фоне этого хайпа мало кто обратил внимание, что менее чем через две недели, 17 февраля, Falcon 9 вывела на орбиту тестовые спутники Microsat 2a и 2b. А зря: это не просто спутники, а прообразы будущей низкоорбитальной группировки Starlink, призванной накрыть всю поверхность Земли недорогим спутниковым интернетом.

Тут не до хайпа. Это не парящий в космосе родстер и не утопические марсианские оазисы. Это другая весовая категория, пахнущая относительно быстрыми и очень большими деньгами. Сумеют ли их освоить Маск & Со? Полагаю, вряд ли. И дело даже не в миллиардах долларов, которые для этого потребуются, — их-то Маск легко найдет. Его подведут другие цифры.

Илон, ты не прав

Для того, чтобы охарактеризовать любой проект Маска, достаточно трех слов: красиво, дорого, не просчитано. Два первых понятия — это то, на чем строится PR-стратегия, позиции, которые отлично продаются на информационном рынке, особенно применительно к космосу. Отсутствие тщательно просчитанной бизнес-стратегии, граничащее с прожектерством, — это послевкусие, которое остается после отшелушивания декоративных элементов.

Яркий пример — та же Tesla. Все нематериальное (дизайн, позиционирование, рекламные ходы) близко к идеалу. О материальном аспекте можно судить по тому, что убытки компании в прошлом году составили $2,24 млрд, а колумнист Bloomberg прогнозирует разорение Tesla уже в этом году.

В случае со спутниками проблемы с цифрами проявилась еще до старта проекта. Начать с того, что никто толком не знает, сколько их будет, — то ли информация тщательно скрывается, то ли вбрасываются намеренные фейки. В Сети со ссылками на «информированные источники» гуляют разнообразные числа — 2200, 4000, 4400. Ни одно из них не соответствует действительности.

Единственный заслуживающий доверия источник информации по этому вопросу, который удалось найти, — американская Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission), которая выдает разрешения на использование частот, в том числе для спутниковой связи. Так вот, от SpaceX в FCC поступило две заявки:

15 ноября 2016 года — на 4425 спутников, рассчитанных на работу в диапазонах Ku и Ka; март 2017 года — на 7518 спутников под диапазон V.

29 марта 2018-го Комиссия дала добро на создание спутниковой группировки Starlink, выписав SpaceX соответствующую лицензию. Казалось бы, вот оно счастье, живи и радуйся. Как бы не так.

Илон, ты не потянешь

Так какие цифры могут подвести Маска? Начнем с исходных данных (источники — заявки в FCC и публичная информация SpaceX):

Общее количество спутников группировки Starlink (с учетом резервных): более 12000.

Срок реализации проекта: 6 лет (2019-2024).

Вес спутника 386 кг; размер 4х1,8х1,2 м.

Грузоподъемность Falcon 9 при выводе грузов на низкую опорную орбиту и условии возвращения на Землю ускорителей и разгонного блока: около 10 тонн, грузоподъемность Falcon Heavy при тех же условиях — 30 тонн.

Для полноты картины: стоимость пользовательского терминала Starlink, по словам Маска, составит от $100 до $300.

Что потребуется, чтобы в течение последующих шести лет вывести на орбиту заявленное количество спутников в обозначенные сроки (это одно из условий, оговоренных в лицензии FCC)?

Еженедельно придется выводить в космос свыше 15 тонн полезной нагрузки (не считая веса диспенсеров, разводящих спутники по орбитам). Falcon Heavy пока в процессе доработки; Falcon 9, чтобы уложиться в эти нормативы, придется стартовать примерно два раза в неделю. Для сравнения: за первые 15 недель 2018 года общее количество запусков со всех космодромов Земли составило 38, то есть 2,53 запуска в неделю.

Предприятия, ответственные за производство комплектующих и сборку, должны будут выдавать «на гора» по шесть готовых к употреблению спутников каждый день. В то, что существующие технологические мощности позволят штамповать спутники с такой скоростью, верится с огромным трудом.

Илон, ты не один

Мы помним, что Маску удается воплотить многие технологии, которые казались невозможными. Но даже если спутники рано или поздно, то в экономический и имиджевый аспект опять могут неприятно поразить фанатов Илона. Хотя на рынке космоинтернета еще ничего толком не началось, там уже не протолкнуться.

Ближайший конкурент SpaceX в предстоящей гонке — OneWeb с заявленной в FCC группировкой из 1440 спутников. На той же поляне играют Boeing (заявка в FCC на 2956 интернет-спутников) и Samsung (планируемая мощность группировки 4600 единиц). Большие планы на глобальный спутниковый интернет вынашивают китайцы, которые в традиционном восточном стиле помалкивают о численности будущей группировки. Срок реализации всех этих проектов — ближайшие 5-7 лет, поэтому есть большие сомнения, что Starlink удастся получить пальму первенства.

Да, у SpaceX есть неоспоримое конкурентное преимущество: собственные носители, которые позволят выводить спутники на орбиту по себестоимости. Но что такое экономия в десятки миллионов, когда речь идет о проектах стоимостью в миллиарды долларов?

При всем уважении к Маску, полагаю, что в этом сегменте ему не стать первым и единственным. В лучшем случае — одним из многих. И то придется совершить очередное чудо.

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