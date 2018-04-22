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Чиновница обвинила в экстремизме автора поста о плохих дорогах
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Чиновница обвинила в экстремизме автора поста о плохих дорогах 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Жительнице Омской области после публикации фотографий и сообщения о дорогах в родном селе пришлось побеседовать с полицейскими.
Женщина из населенного пункта Полтавка Омской области разместила в соцсетях «Одноклассники» гневный пост о состоянии дорог в родном селе. Женщина жалуется, что из-за этой проблемы в Полтавку отказываются приезжать таксисты и поставщики продуктов, а к больным людям в плохую погоду не может добраться скорая. Свои слова она подкрепила красноречивыми фотографиями.
Вскоре данный пост попался на глаза замглавы Полтавского района Омской области Валерии Никитиной. Однако чиновница вместо того, чтобы заняться дорогами, бросилась на борьбу с политической угрозой. Она потребовала удалить порочащую власть информацию, и когда автор отказалась это сделать, Никитина написала на нее заявление в полицию с требованием проверить пост на экстремизм. Стражи порядка тоже не замедлили исполнить свой долг и вызвали автора скандального поста для беседы. Жительница Полтавки показала им распечатку поста с комментариями пользователей, а заодно и фотографии. На этом инцидент был исчерпан. Статус-кво был сохранен: дороги остались в прежнем состоянии, а пост о них по-прежнему висит в соцсетях.
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