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В России возродили Ленинскую премию
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В России возродили Ленинскую премию 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Lenta.ru
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении «Губернаторской премии имени В. И. Ленина». Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.
«Будет присуждаться с 2020 года раз в пять лет как одному лауреату, так и коллективу», — отметил Морозов. Церемония будет проходить в день рождения Владимира Ильича — 22 апреля.
Основанием для награждения будет «выдающийся» вклад в гуманитарные науки и творческие достижения, способствовавшие «прорывному» развитию региона. Губернатор напомнил, что в СССР Ленинская премия была одной из высших форм поощрения.
Морозов также утвердил план подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения Ленина, включающий около 150 культурных, туристических и политических мероприятий, а также действий, связанных с модернизацией объектов инфраструктуры области, «связанных с жизнью и деятельностью нашего земляка».
2 апреля в Екатеринбурге суд отклонил иск о защите чести и достоинства к священнику Евгению Попиченко, сравнившему Ленина с Гитлером. Основанием для обращения в суд со стороны председателя Союза общественных организаций ветеранов военной службы и других силовых структур Свердловской области Николая Рябчевского стала реплика протоиерея Евгений, произнесенная в эфире телеканала «Спас» в ответ на вопрос о переименовании улиц, названных в честь советских деятелей.
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