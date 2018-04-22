Ульяновская область через два года будет награждать гуманитариев Ленинской премией в миллион рублей

Распоряжение «О губернаторской премии имени В. И. Ленина» подписал глава Ульяновской области Сергей Морозов , о чем сам и сообщил в своем «Фейсбуке». Ее размер не обнародован, но, по неофициальной информации, составит один миллион рублей.

Присуждение начнется с 2020 года и будет осуществляться каждую пятилетку. Лауреатом сможет стать и конкретный гражданин, и творческий коллектив. Награждение, естественно, будет проводится 22 апреля, то есть в день рождения Владимира Ульянова (Ленина), которому в 2020-м «стукнет» 150 лет.

Губернатор мотивировал свое решение намерением «сохранять и использовать то лучшее, что было в нашей истории».

Награждать предполагается за выдающийся вклад в области гуманитарных и общественных наук или за творческие достижения в литературе и искусстве, реализованные на территории Ульяновской области и «способствующие прорывному социально-экономическому развитию региона».