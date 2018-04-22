Ещё
Ульяновская область через два года будет награждать гуманитариев Ленинской премией в миллион рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ульяновская область через два года будет награждать гуманитариев Ленинской премией в миллион рублей 

Интересант 1 час назад
Распоряжение «О губернаторской премии имени В. И. Ленина» подписал глава Ульяновской области Сергей Морозов, о чем сам и сообщил в своем «Фейсбуке». Ее размер не обнародован, но, по неофициальной информации, составит один миллион рублей.
Присуждение начнется с 2020 года и будет осуществляться каждую пятилетку. Лауреатом сможет стать и конкретный гражданин, и творческий коллектив. Награждение, естественно, будет проводится 22 апреля, то есть в день рождения Владимира Ульянова (Ленина), которому в 2020-м «стукнет» 150 лет.
Губернатор мотивировал свое решение намерением «сохранять и использовать то лучшее, что было в нашей истории».
Награждать предполагается за выдающийся вклад в области гуманитарных и общественных наук или за творческие достижения в литературе и искусстве, реализованные на территории Ульяновской области и «способствующие прорывному социально-экономическому развитию региона».
Интересант: последние новости
Расследование дела российского миллиардера Керимова французы планируют завершить до конца нынешнего года На совещании президента Путина с главами Центробанка, Минфина и Минэкономики рассматривается текущая экономическая ситуация в России Законопроект о контрсанкциях РФ против США начнут рассматривать в Госдуме 15 мая
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова сообщила хорошую новость171
Скончался Евгений Звягин6
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»517
Масляков резко пригрозил Светлакову33
Макрон дал совет по общению с Путиным108
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
США и союзники отказались покидать Сирию
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение