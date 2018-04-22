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В Калининградской области запустят инкубатор бизнеса высоких технологий
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В Калининградской области запустят инкубатор бизнеса высоких технологий 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Калининградской области запустят бизнес-инкубатор для предпринимателей, занимающихся высокими технологиями. Об этом сообщила пресс-службаправительства региона.
Заявление о запуске бизнес-инкубатора власти Калининградской области сделали на встрече с коллегами из Новгорода. В рамках проекта предпринимателям будет предоставляться готовое помещение с необходимым техническим оборудованием по льготной арендной ставке.
Делегация Новгородской области встретилась с вице-премьером Александром Шендерюком-Жидковым. Целью визита в регион стало изучение опыта Калининграда по привлечению инвесторов и туристов и развитию инфраструктуры для бизнеса.
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