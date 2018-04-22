В Калининградской области запустят инкубатор бизнеса высоких технологий

Калининградской области запустят бизнес-инкубатор для предпринимателей, занимающихся высокими технологиями. Об этом сообщила пресс-службаправительства региона.

Заявление о запуске бизнес-инкубатора власти Калининградской области сделали на встрече с коллегами из Новгорода. В рамках проекта предпринимателям будет предоставляться готовое помещение с необходимым техническим оборудованием по льготной арендной ставке.