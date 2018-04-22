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Макрон надеется, что США не будут вводить новые пошлины в отношении ЕС
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Макрон надеется, что США не будут вводить новые пошлины в отношении ЕС 

РИА Новости 8 минут назад
Фото: Прайм
ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что США не станут вводить новые высокие пошлины на сталь и алюминий в отношении Евросоюза, заявил он в воскресенье.
"Надеюсь, он (президент США Дональд Трамп — ред.) не будет вводить эти новые пошлины и решит сделать исключение для Европейского союза. Нельзя вести торговые войны с союзниками", — сказал Макрон в интервью телеканалу Fox News.
В начале марта Трамп официально объявил о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%).
ЕК в марте опубликовала список, в который, в частности, вошли некоторые виды риса, кукурузы, апельсинового сока, виски, сигар, сигарет, табака, товаров из области косметики и одежды, стальной продукции, в том числе трубной, чугунной продукции, парусников, яхт. Торговля этими товарами с США у ЕС составляет порядка 2,8 миллиарда евро, сообщали источники.
После этого Еврокомиссия провела консультации с участниками рынка по этому списку, в том числе, чтобы дать им шанс указать на потенциальное негативное влияние на экономику Евросоюза возможных повышенных пошлин ЕС на эти товары из США, сообщал источник. После консультаций с рынком Еврокомиссия планировала сформировать и предложить окончательный список товаров из США, который еще должен будет пройти согласование странами Евросоюза.
Затем этот список не позднее 23 мая планируется направить Всемирной торговой организации (ВТО). Евросоюз тем самым хочет открыть себе возможность воспользоваться правом (в рамках правил ВТО) на введение торговых мер для «балансировки ситуации» при задействовании Соединенными Штатами своих новых тарифов на сталь и алюминий в отношении ЕС.
Еврокомиссия хочет повысить тарифы на ввоз этих товаров вплоть до 25%, только если США обложит новыми пошлинами импорт стали и алюминия из стран Евросоюза. Новые тарифы ЕС по такому списку товаров из США могут быть введены уже в ближайшие месяцы, без разбирательства в ВТО дела о новых ввозных тарифах Соединенных Штатов на сталь и алюминий, свидетельствуют слова источника.
При этом Еврокомиссия по-прежнему надеется, что США на постоянной основе выведут Евросоюз целиком из-под действия новых пошлин. Таким образом, необходимости в ответном повышении тарифов со стороны ЕС не будет.
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