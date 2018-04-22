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В филиале Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова прошла защита проектных работ
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В филиале Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова прошла защита проектных работ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Целью научных работ слушателей являлось изучение различных аспектов деятельности военно-медицинских организаций.
В состав экспертной комиссии вошли: начальник ГВМУ МО РФ Тришкин Д. В., заместитель начальника ГВМУ генерал-майор медицинской службы Власов А. Ю., заместитель начальника ГВМУ МО РФ — начальник 2 управления Долгих С. В., начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Фисун А. Я., начальник Центрального военного клинического госпиталя имени В. В. Мандрыка генерал-майор медицинской службы Крайнюков П. Е., начальник Главного военно-клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Крюков Е. В., заместитель начальника 9 лечебно-диагностического центра Клипак В. М.
Целью научных работ слушателей являлось изучение различных аспектов деятельности военно-медицинских организаций: разработка вариантов решений снижения затрат на теплоснабжение в военно-медицинских учреждениях, изучение контрактов по оказанию услуг санитарного содержания фондов, разработка стратегии развития платных медицинских услуг в соответствии с целями и миссией организации и др. Кураторами научных работ были ординаторы кафедры 1 года обучения.
Экспертам были представлены следующие работы: «Алгоритм формирования программ платных медицинских услуг в военно-медицинских организациях» проведенной на базе ФГБУ «12 консультативно-диагностический центр» Минобороны России; «Дифференцированный подход к аутсорсингу в военно-медицинских организациях» на базе дома отдыха «Подмосковье»; «Экономический анализ вариантов получения тепловой энергии военно-медицинскими организациями», на базе филиала №1 (7 Центральный военный клинический авиационный госпиталь) Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Эксперты проводили оценку работ по следующим критериям: актуальность исследования, практическая значимость, экономическая эффективность, социальная эффективность и др.
В ходе оценки проектов руководство ГВМУ МО РФ и приглашенные эксперты отметили развитие навыков научной деятельности обучаемых и поблагодарили слушателей, руководителя и кураторов работ за высокое качество исследований.
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