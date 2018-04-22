На Привокзальной площади Волгограда уходит под землю новая плитка 

На Привокзальной площади в Центральном районе Волгограда начала проваливаться новая тротуарная плитка.
— Брусчатка пошла «в пляс» недалеко от фонтана, — рассказывают волгоградцы. — Рабочих, которые бы спешно заделывали новые бреши, рядом не видно.
В пресс-службе Приволжской железной дороги уточнили, что за территорию вокруг вокзала отвечают в администрации Волгограда. Тем не менее железнодорожники пообещали в ближайшее время устранить провал.
Ранее V1.ru писал об обновлении железнодорожного вокзала. Проводя экскурсию, железнодорожники рассказывали о двух новых досмотровых пунктах, обновленных залах ожидания и отремонтированных платформах.
Новая тротуарная плитка провалилась и рядом с новым интерактивным музеем «Россия — моя история». Накануне приезда Виталия Мутко новые ямы огородили решетками и присыпали песком.