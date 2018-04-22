Формирование состава участковых комиссий в Псковской области продлится до 10 мая 

Территориальные избирательные комиссии до 10 мая принимают сбор предложений по кандидатурам в новый состав участковых избирательных комиссий со сроком полномочий до 2023 года. Как сообщает избирательная комиссия Псковской области, пятилетний срок полномочий всех УИК Псковской области, сформированных в 2013 году, истекает: в связи с этим в срок до назначения избирательных кампаний единого дня голосования 9 сентября необходимо сформировать участковые избирательные комиссии нового срока полномочий на постоянной основе. Участковые избирательные комиссии осуществляют полномочия по обеспечению процесса голосования и подсчета голосов при проведении всех выборов. Они формируются на основе предложений политических партий, иных общественных объединений, представительного органа муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. При этом количество вносимых предложений не ограничивается. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».