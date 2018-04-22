Анатолий Кучерена: На наших глазах рушится система международного права

Замечательные слова! Будь они и в самом деле претворены в жизнь, мир сегодня стал бы значительно лучше и безопаснее, чем когда бы то ни было. К сожалению, ситуация развивается в противоположном направлении. На наших глазах происходит полное крушение всей системы международного права, и это не только влечет за собой катастрофические последствия в ряд регионов мира, но и угрожает крупномасштабным военным конфликтом.

Вспомним историю. На протяжении многих веков, начиная с Тридцатилетней войны 1618-1648 годов, опустошившую Центральную Европу, государственные деятели после каждого крупного военного конфликта пытались выстроить систему формальных и неформальных принципов и обязательств, которые бы позволяли предотвратить подобный конфликт в будущем. Вестфальский мир закрепил принципы, которые и сегодня выглядят чрезвычайно актуальными: равенство прав всех государств, невмешательство во внутренние дела, обязательство выполнять подписанные договоры и соглашения. Однако рано или поздно всегда находились люди, которые пытались растоптать эти принципы, исходя из своих собственных интересов. Последствия всегда оказывались катастрофическими.

Скажем, Наполеоновские войны имели своим истоком отнюдь не стремление Наполеона Бонапарта к мировому господству: он как раз мечтал о длительном мире и единстве Европы. Исходным пунктом военного противостояния между Францией и странами Европы явилось страстное желание европейских монархий раздавить Французскую революцию и восстановить во Франции феодально-абсолютистские порядки.

Наряду с базовыми принципами, на всех этапах «поствестфальской» истории существовали и неформальные договоренности между государствами и военными блоками. Ялтинская система, сложившаяся после Второй мировой войны, негласно подразумевала раздел мир на две сферы влияния: советской и западной. Попытки вторгнуться в «чужую» сферу, будь то Венгерская революция, Пражская весна, приход к власти просоветского режима на Кубе или Вьетнамская война, порождали острейшие конфликты между сверхдержавами, которые не раз ставили мир на грань ядерной войны.

Как говорится, «худой мир лучше доброй ссоры». Даже в чем-то несовершенные принципы и ущербные в моральном плане договоренности лучше полного отсутствия таковых. А именно это мы сегодня и наблюдаем.

Для меня, как юриста, очевидно, что международное право не должно противоречить основополагающим правовым принципам, закрепленным в законодательстве цивилизованных государств. Среди них важнейшее место занимает презумпция невиновности: человек считается невиновным, пока обратное не доказано в ходе состязательного, открытого и справедливого судебного процесса.

Однако сегодня этот принцип полностью растоптан. Причем растаптывает его, в числе прочих, страна, заслуженно гордящаяся своей высочайшей правовой культурой — Великобритания . Страна, которая в ходе двух кровопролитных гражданских войн 1642-1646 и 1648 годов на собственном опыте убедилась, к чему приводит нарушение основополагающих конституционных принципов.

История, однако, ничему не учит. Выступая по поводу отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил: «Мы все знаем, кто виновен. Вопрос в том, признается ли он сам, либо его поймают». Нетрудно догадаться, что виновным в его глазах оказывается именно Россия

И здесь впору воскликнуть вслед за известным персонажем из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Но требуется же какое-нибудь доказательство!» Оказывается, никаких доказательств у господина Джонсона не имеется, и они ему вовсе не требуются. По его мнению, Россия сама должна доказывать свою невиновность. Господин Джонсон самостоятельно конструирует 24 абсурдные версии произошедшего, произвольно приписывает эти версии российской стороне, а затем торжественно заявляет, что «27 стран решили не слушать эту ерунду».

Даже во времена тираний подсудимые имели возможность опровергнуть предъявленные им обвинения

Ничего подобного мне никогда не приходилось видеть в анналах британского правосудия. Даже во времена жесточайших тираний, например, Генриха VIII или Марии Кровавой, подсудимым на политических процессах предъявлялись конкретные обвинения и у них была возможность их опровергнуть. Другое дело, что эти опровержения на окончательный вердикт никак не влияли. Здесь же «приговор» выносится еще до начала «следствия по делу».

Непонятно, что мешало британским властям тщательно расследовать это преступление, собрать и закрепить доказательства и только затем выдвинуть обвинения против конкретных исполнителей и той страны, которая, по их мнению, за ними стоит. Кто оказался бы в этом случае в проигрыше? Никто. Во всяком случае, международное право точно бы только выиграло.

Аргумент о том, что отравляющее вещество «Новичок», которым предположительно был отравлен Сергей Скрипаль, когда-то производилось в СССР, никак не может служить убедительным аргументом о причастности к этому преступлению России. Формула «Новичка» не является тайной, она давно имеется в открытом доступе. Синтезировать его можно в любой химической лаборатории достаточно высокого уровня. Гипотетически допустимо, например, предположить, что это могло сделать некое государство или организация, заинтересованная в дальнейшем обострении отношений между Россией и Западом. Разве кто-нибудь станет утверждать, что таковых не имеется?

Столь же безапелляционными и бездоказательными выглядят заявления руководства США относительно якобы неоднократного использования правительством Башара Асада химического оружия против мирных граждан. С точки зрения элементарной логики невозможно понять, зачем ему это нужно. Правительственные силы раз за разом наносят ощутимые поражения террористам, которые пользуются все меньшей поддержкой населения и последовательно утрачивают захваченные ими территории. Для чего же в таком случае Башару Асаду вдруг понадобилась травить свой народ смертоносными газами? Быть может, он просто кровавое чудовище, которое и дня прожить не может, чтобы не отправить кого-нибудь на тот свет в страшных мучениях? Но нет, знающие Башара Асада люди отмечают, что это интеллигентный, мягкий человек, воспитанный в ценностях западной культуры.

Не логичнее ли предположить, что химическое оружие применили как раз те, кто пытается скомпрометировать Асада в глазах мирового сообщества и добиться его свержения любой ценой? А заодно — опять же обострить отношения между Россией и Западом, а также раздуть конфликты внутри мусульманского мира?

Разумеется, эти общие соображения ни в коем случае не подменяют конкретного расследования: все может быть. Еще Шерлок Холмс рекомендовал не иметь предвзятых мнений, а послушно идти за фактами, невзирая на лица. Однако вместо этого «виновный» назначается еще до начала «следствия по делу».

А как быть с такими основополагающими «вестфальскими» принципами, как невмешательство во внутренние дела других государств и равноправие в международных отношениях? На каком правовом основании США и их союзники наносят авиационные и ракетные удары по военным объектам в Сирии ? Санкции ООН на такие действия у них точно не имеются. США не находятся с Сирией в состоянии войны. По всем канонам международного права эти акции можно расценить как неспровоцированную агрессию. Вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что жертва агрессии имеет право предпринять адекватные ответные действия. Предположим, Сирия воспользуется этим правом и нанесет ответные удары по базам США и их союзников. Трудно даже представить, какие страшные проклятия обрушатся на голову Башара Асада и какие военные операции за этим последуют. Получается, что все государства равны, но есть те, которые «равнее»?

В США есть люди, которые осознают всю пагубность подобных односторонних действий. Бывший кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Тим Кейн в статье «Новая доктрина Трумэна», опубликованной в июле 2017 года в журнале New Yorker, справедливо отмечал: «Слишком часто в прошлом идея американской исключительности вместо законной гордости за достижения Америки приводила к убеждению, что для США не обязательны правила, которым обязаны следовать все другие.

Когда СССР работал вместе с Кубой над обеспечением военной поддержки повстанческим группировкам в Западном полушарии с конца 50-х до 80-х годов, Вашингтон обоснованно рассматривал подобную деятельность в качестве угрозы собственным интересам — и принимал ответные меры. Но почему же тогда Вашингтон был не в состоянии предвидеть, как будет Россия рассматривать расширение НАТО , с включением в альянс бывших советских республик, как это происходило при Клинтоне и Буше-младшем ?»

Представляется, что из этой опаснейшей ситуации есть два выхода. Первый — дальнейшая эскалация противоборства по принципу «око за око, зуб за зуб», полнейший отказ от каких-либо принципов и правил в международных делах и балансирование на грани крупномасштабного мирового конфликта. Возможно, кто-то на Западе рассчитывает одержать победу в новой «холодной войне» и добиться распада России по образцу СССР с последующей массовой сдачей ее руководством геополитических позиций. К чему это приведет — спрогнозировать невозможно.

Но есть и другой путь: совместными усилиями, в ходе переговоров, сформулировать новую систему принципов международного права, с учетом всего предыдущего опыта, обязательных для исполнения всеми сторонами. Эти новые принципы должны учитывать радикальные изменения в человеческой культуре, происходящие под влиянием глобализации и разворачивающейся сегодня четвертой промышленной революции. При этом они должны оставаться верными главной цели — обеспечению прав и свобод человека и созданию условий для максимального раскрытия его творческого потенциала.

Думается, с точки зрения дальнейшего прогресса человеческой цивилизации, второй путь значительно предпочтительнее.