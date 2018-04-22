Женщина отбилась от неадекватного мужчины с ножом при помощи зонта. Видео

Камера наблюдения, установленная в подъезде жилого дома, предположительно расположенного в Уфе , запечатлела конфликт между жителями, едва не закончившийся поножовщиной.

Вечером в минувший четверг, 19 апреля, две женщины и ребенок, сидевший в коляске, стояли на первом этаже в ожидании лифта.

В какой-то момент они что-то не поделили с мужчиной, бывшим поблизости.

Женщина с коляской спешно вышла на улицу, а ее старшая спутница решила задержать оппонента, успевшего достать нож и принявшегося им размахивать.

Она достаточно успешно противостояла своему сопернику, отбиваясь от него зонтом.

После короткого поединка женщина покинула подъезд.

О причинах произошедшего пока не сообщается.