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Женщина отбилась от неадекватного мужчины с ножом при помощи зонта. Видео
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Женщина отбилась от неадекватного мужчины с ножом при помощи зонта. Видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Камера наблюдения, установленная в подъезде жилого дома, предположительно расположенного в Уфе, запечатлела конфликт между жителями, едва не закончившийся поножовщиной.
Вечером в минувший четверг, 19 апреля, две женщины и ребенок, сидевший в коляске, стояли на первом этаже в ожидании лифта.
В какой-то момент они что-то не поделили с мужчиной, бывшим поблизости.
Женщина с коляской спешно вышла на улицу, а ее старшая спутница решила задержать оппонента, успевшего достать нож и принявшегося им размахивать.
Она достаточно успешно противостояла своему сопернику, отбиваясь от него зонтом.
После короткого поединка женщина покинула подъезд.
О причинах произошедшего пока не сообщается.
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