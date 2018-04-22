Трамп: время покажет, удастся ли разрешить ситуацию с КНДР

Дональд Трамп. ВАШИНГТОН, 22 апреля. / ТАСС /. Ситуация с КНДР далека от разрешения, лишь время покажет, удастся ли ее урегулировать или нет. Такое мнение в воскресенье в своем Twitter высказал президент США

"Мы далеки от разрешения по Северной Корее. Может быть, все получится, а может и нет — лишь время покажет", — считает глава государства.