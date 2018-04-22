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Трамп: время покажет, удастся ли разрешить ситуацию с КНДР
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Трамп: время покажет, удастся ли разрешить ситуацию с КНДР 

ТАСС 21 минуту назад
ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Ситуация с КНДР далека от разрешения, лишь время покажет, удастся ли ее урегулировать или нет. Такое мнение в воскресенье в своем Twitter высказал президент США Дональд Трамп.
"Мы далеки от разрешения по Северной Корее. Может быть, все получится, а может и нет — лишь время покажет", — считает глава государства.
Как стало известно 8 марта, лидер КНДР Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, и глава администрации США его принял. Переговоры могут состояться в ближайшие месяцы.
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