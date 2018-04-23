Последствия урагана: в Уфе стихия снесла кровлю и с корнем вырвала деревья

Уфе 22 апреля разыгрался нешуточный ураган. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Синоптики предупредили горожан о ненастье. Жителей попросили быть особенно осторожными, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов, не оставлять детские коляски под козырьками подъездов. Тем не менее ЧП не удалось избежать.

Так, на улице Мубарякова порывов ветра не выдержало ограждение стройки. Металлическое сооружение рухнуло на землю. Спасатели оцепили территорию красной лентой. К счастью, никто не пострадал.

На улице Первомайской с многоэтажки сорвало лист кровли. С похожей проблемой столкнулись жители Советского района. На улице Красноводской с нежилого здания сорвало мягкие элементы крыши. Никто не пострадал. Коммунальщики принялись за восстановительные работы.

На улице Российской с многоэтажки сорвало облицовочную плиту. Очевидцы вызвали на место спецслужбы.

— Пострадавших в ЧП нет. Место оцепили. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося и проводится обследование здания, — рассказали в городской администрации. — На месте дежурят спасатели.

В Орджоникидзевском районе города от урагана пострадал автомобиль. На него упала часть кровли с соседнего здания. На улице Ахметова с детской музыкальной школы сорвало металлический уголок. Он рухнул на припаркованную машину.

Повреждения получила только машина

Кроме того, в Ленинском районе города упавшее от порывов ветра дерево повредило электропровода. Коммунальщики провели восстановительные работы.

В Демском районе Уфы огромная ветка с дерева упала на движущуюся машину. Был поврежден капот, лобовое стекло и крыло. Аварию зафиксировали сотрудники ГИБДД

ЧП зафиксировали дорожные полицейские

В микрорайоне Ярком из земли вырвало металлическую конструкцию. На Дагестанской ветер повалил забор и вырвал саженцы молодых деревьев. Коммунальщики занимаются восстановлением повреждений.

На Дагестанской с корнем вырвало саженцы деревьев

На улице Достоевского со здания слетела металлическая конструкция. В Октябрьском и Орджоникидзовском районах стихия ломала и валила деревья.