Неравнодушные ростовчане помогли деньгами и продуктами пожилому мужчине, которого ограбили посреди улицы

В Ростове счастливую развязку получила история с ограблением пенсионера на улице Чебанова. Злоумышленника, к сожалению, всё еще не нашли, но неравнодушные жители Ростова в считаные часы собрали сумму денег даже больше той, которой лишился пожилой мужчина, и передали ему вместе с продуктами и лекарствами.

Всего удалось собрать почти шесть тысяч — пять из них мужчине передали наличкой и еще на тысячу купили фрукты, сыр, яйца, мясо и чай.

— Виктор аж заплакал, сказал, что на душе светло стало, — написала в социальных сетях соседка мужчины Оксана.

57-летнего ростовчанина ограбили на пороге собственного дома. Виктору было сложно передвигаться на костылях, и молодой человек предложил ему донести тяжелый пакет от магазина до дома. Виктор хотел дать «сочувствующему» небольшую сумму за помощь, но вместо этого преступник выхватил из кармана пожилого мужчины все деньги, которые у него были с собой — четыре тысячи рублей.