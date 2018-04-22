В Республике Татарстан перезахоронили останки солдата Великой Отечественной войны

В братской могиле близ г. Феодосии в прошлом году нашли медальон, а по нему удалось установить личность бойца — Газима Гарипова.

Поиски захоронений солдат, погибших в годы Второй мировой войны, продолжаются и по сей день. И старания поисковых отрядов не остаются безрезультатны. На днях, в Арском районе Республики Татарстан состоялось перезахоронение останков солдата Великой Отечественной войны, найденных на территории Крыма

Газим Гарипов, 1920 г.р., уроженец дер. Ильдус Кзыл-Юлского (ныне –Арского) района, был призван в мае 1941года, служил в воинской части 9883, проходил службу в 320 мотострелковой дивизии 51 Армии Крымского фронта.

Останки бойца были найдены в районе братской могиле близ г. Феодосии, в 4 км от Керченского пролива. Это было санитарное захоронение солдат в виде окопа, расположенного в районе высоты 26,7 (в настоящее время земля в этой местности распахана). Предположительно солдаты погибли в ходе боев за оборону Севастополя в марте 1942 года. А с мая Газим Гарипов стал считаться без вести пропавшем, об этом и сообщила родственникам солдата «похоронка». И 76 лет о красноармейце Гарипове на родине не было никаких вестей.

Среди останков поисковики группы «Азимут» г. Севастополя нашли медальон. По нему и удалось установить личность бойца — Газима Гарипова, ушедшего на фронт из Татарии (отец — Гариф Шагиев). В октябре прошлого года представители Крымской поисково-патриотической ассоциации «Отчизна» под руководством Сергея Самбурского провели эксгумацию останков солдата. После того, как по имени бойца РККА на медальоне установили родственников и поступления информации в Военный комиссариат Республики Татарстан, на совещании в Администрации Арского района приняли решение о направлении группы земляков и официальных представителей Арского района в Крым. И 14 апреля 2018 года останки героя-земляка были доставлены на родину.

В траурном шествии и захоронении приняли участие заместитель руководителя Исполнительного комитета Арского муниципального района Рамиль Гарифзянов, военный комиссар по Арскому и Атнинскому районам РТ Алмаз Бурганов, председатель Арской местной организации ДОСААФ РТ Рустем Алеев, представители Арской РОО «Боевое братство» и его председатель Сергей Багаутдинов, члены совета ветеранов войны и военной службы и их председатель Юрий Козлов . На мероприятии также присутствовали ученики, преподаватели и директор Шумабашской средней образовательной школы Разиля Шаймарданова, юнармейцы, ветераны вооруженных сил и односельчане.

Память солдата-победителя присутствующие почтили минутой молчания и возложили цветы к могиле.