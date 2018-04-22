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Департамент жилищного обеспечения провел День открытых дверей
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Департамент жилищного обеспечения провел День открытых дверей 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии приняло участие более 200 представителей воинских частей.
С целью системного мониторинга развития НИС, а также других форм жилищного обеспечения военнослужащих в работе Департамента и органов жилищного обеспечения Минобороны России с 2018 года активно используется такая форма как День открытых дверей.
Практика показала, что Дни открытых дверей востребованы у военнослужащих, поскольку все проблемные вопросы разрешаются квалифицированными специалистами Департамента в очном формате.
В феврале 2018 года был проведен День открытых дверей по всем направлениям деятельности Департамента (обеспечение постоянным жильем, служебным жильем, НИС и ГЖС).
В марте 2018 года — по вопросам обеспечения постоянным жильем.
В апреле 2018 года состоялся очередной День открытых дверей по вопросам НИС.
Указанное мероприятие проведено под руководством врио руководителя Департамента Иванова С. И. с привлечением ФГКУ «Росвоенипотека» на базе ФГКВОУ ВПО «Военный университет» МО РФ.
В мероприятии приняло участие более 200 представителей воинских частей.
Основной вопрос, рассмотренный на мероприятии — соблюдение воинскими частями сроков предоставления документов в части реализации права военнослужащих на жилищное обеспечение в рамках накопительно-ипотечной системы.
Аналогичные мероприятия по вопросам НИС также будут проведены региональными органами жилищного обеспечения.
В мае 2018 года планируется провести аналогичное мероприятие, посвященное вопросам обеспечения служебным жильем.
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