Около 50 кустарников высадили в районе Старое Крюково в рамках программы озеленения

Об этом сообщили в пресс-службе префектура Зеленоградского административного округа Москвы.

«Акция «Миллион деревьев» коснулась и района Старое Крюково — жители проголосовали на портале «Активный гражданин» за высадку кустарников у корп. 847. Озеленить двор им помогли члены молодежной палаты района Старого Крюково, которые потрудились над посадкой около 50 кустовых растений», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что высота кустарников на данный момент не превышает колена, однако вскоре у жителей корпуса будет своя собственная живая изгородь, обрамляющая задорный дворовый газон.