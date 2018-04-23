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Около 50 кустарников высадили в районе Старое Крюково в рамках программы озеленения
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Около 50 кустарников высадили в районе Старое Крюково в рамках программы озеленения 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Об этом сообщили в пресс-службе префектура Зеленоградского административного округа Москвы.
«Акция «Миллион деревьев» коснулась и района Старое Крюково — жители проголосовали на портале «Активный гражданин» за высадку кустарников у корп. 847. Озеленить двор им помогли члены молодежной палаты района Старого Крюково, которые потрудились над посадкой около 50 кустовых растений», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что высота кустарников на данный момент не превышает колена, однако вскоре у жителей корпуса будет своя собственная живая изгородь, обрамляющая задорный дворовый газон.
Агентство «Москва»: последние новости
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 Ещё 6 источников 
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