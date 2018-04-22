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В Силино высадили липы, клены, дубы, клен и сирень
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В Силино высадили липы, клены, дубы, клен и сирень 

Префектура Зеленоградского административного округа 21 минуту назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
У корпуса 1003 высадку саженцев деревьев контролировал глава управы района Силино Александр Журба и заместитель главы по работе с населением Наталия Гусева.
— Подрядчиком является компания «Экоресурс», а сажаем силами управы, — пояснил Александр Григорьевич.
— Какие породы деревьев будут высаживать?
— Решено сажать такие виды деревьев, которые хорошо приживаются в нашем климате.
— А что посадят в Силино?
— В соответствии с голосованием на «Активном гражданине», будут учтены пожелания жителей близлежащих домов. В Силино высадят липы, клены, дубы красные, клен остролистый и кусты сирени. Ямки для сирени готовы, но их еще не доставили.
Рабочие аккуратно освобождали корни саженцев от упаковочной мешковины, на розовых бирочках было написано «липа». Ни за что бы не узнать в деревце с тонким прямым красноватым стволом липу — с шикарной кроной и благоухающими цветками. Но она будет такой — не сразу, но обязательно будет!
Наталия Гусева сообщила, что к работе активно подключилась молодежь из Молодежной палаты Силино:
— Огромное спасибо всем, кто помогал с организацией и проведением акции «Миллион деревьев»!
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