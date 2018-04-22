Стилист из США создает цветные розы на головах клиенток

Парикмахер из Коннектикута ( США ) покорила подписчиков, создавая необычные образы. Женщина делает розы из волос, которые, по мнению интернет-пользователей, напоминают настоящие благоухающие цветы. Как оказалось, чтобы сделать прическу с розами, не нужно приобретать специальный декор.

Модницам Инстаграма очень понравилась новая тенденция, они признались, что видели подобное, но такой изысканной красоты ранее не встречали. Сочетание элементов и цвета импонирует женской части интернета, и она хвалит талантливого стилиста Элисон. По словам подписчиц, женщина с аккуратностью и фантазией подходит к своей работе. Поклонницы, живущие далеко от Элисон, расстроены, потому что сами не в силах сделать такие сложные прически. Они просят стилиста публиковать больше видеороликов с процессом создания, чтобы хоть как-то попытаться повторить её успех, смотря обучающие видео с пошаговой инструкцией.

Наверняка и сама Элисон не смогла бы сделать такую прическу себе, однако её родным и друзьям, которые выступают в качестве её моделей, очень повезло. Яркие работы мастера парикмахерского искусства каждый день с удовольствием наблюдают пятнадцать тысяч подписчиков. Они осыпают Элисон похвальными комментариями и делятся увиденным с друзьями. «Волосяная оранжерея!» «Ничего себе, какая красотища!» «Обалденно!» «Жаль я так не смогу себе сделать!»

Элисон ввела своеобразный тренд, так как её исполнение роз на голове, как говорят поклонники, отличается от работ других мастеров. А вот жительница Германии запустила совершенно новую моду, рисуя на своих бровях бантики.

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