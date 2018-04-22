На территории Тихвинского монастыря в Ленобласти подтоплены постройки XVIII века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 22 апреля. / ТАСС /. Жилые постройки XVIII и XIX века, входящие в архитектурный ансамбль Тихвинского монастыря, признанного объектом культурного наследия, подтоплены в результате подъема воды на востоке Ленинградской области . Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь Тихвинской епархии иеромонах Венедикт (Шустов).

"Оказались подтоплены северные братские кельи, в два подъезда зашла вода сантиметров на десять, соответственно подвалы были подтоплены. С южной стороны монастырь оказался подтоплен со стороны стены, там вода подошла к южным братским кельям. Северные и южные братские кельи это исторические постройки XVIII и XIX века, здания которые входят в ансамбль монастыря. На данный момент вода отошла от северных братских келий, от южных — пока нет, подтопленными остаются несколько подъездов", — сказал отец Венедикт (Шутов).

Как объяснил представитель епархии, вода стала подниматься еще в четверг. Говорить об ущербе пока рано, отмечает отец Венедикт, его можно будет оценить после окончания паводка, но, как он отметил, скорее всего, историческим постройкам потребуется косметический ремонт.

Также он подчеркнул, что вода не затронула старинные захоронения на территории монастыря, которые находятся в центральной, расположенной на возвышенности, части комплекса.