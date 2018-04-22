В Индии у самолета во время полета выбило иллюминатор

В самолете индийской авиакомпании прямо во время полета выпал иллюминатор. Три человека получили травмы, передае «МИР 24».

Все произошло на рейсе Амритсар-Нью-Дели. На видео, которое попало в Сеть, стюардесса пытается вставить стекло обратно. При этом никакой паники, будто делать это приходится регулярно. Пассажиры тоже в целом спокойны. Кто-то молится, кто-то снимает происходящее на телефон.

Причиной ЧП стала обычная турбулентность. Лайнер потряхивало 10 минут, и стекло неожиданно треснуло. Панель упала на одну из пассажирок. Ей оказали первую помощь.

В авиакомпании подробностей инцидента не сообщают. Однако известно, что уже началось расследование.

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