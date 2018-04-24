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Череповчанина осудили за убийство приятеля, который оскорбил его возлюбленную
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Череповчанина осудили за убийство приятеля, который оскорбил его возлюбленную 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
54‐летний житель Череповца во время застолья заколол своего приятеля, который сильно оскорбил его сожительницу. Суд приговорил мужчину к 10 годам. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу регионального СК.
По данным информагентства, в ноябре прошлого года подсудимый с сожительницей пригласили к себе в гости приятеля 37 лет. По неизвестным причинам, во время застолья гость оскорбил возлюбленную хозяина дома. Последний отреагировал на слова приятеля серией ударов кухонным ножом в грудь и шею. Пострадавший скончался на месте.
В августе прошлого года жительница подмосковного Пушкино подожгла квартиру бывшего парня, застав его в компании двух подруг.
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