Череповчанина осудили за убийство приятеля, который оскорбил его возлюбленную

54‐летний житель Череповца во время застолья заколол своего приятеля, который сильно оскорбил его сожительницу. Суд приговорил мужчину к 10 годам. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу регионального СК.

По данным информагентства, в ноябре прошлого года подсудимый с сожительницей пригласили к себе в гости приятеля 37 лет. По неизвестным причинам, во время застолья гость оскорбил возлюбленную хозяина дома. Последний отреагировал на слова приятеля серией ударов кухонным ножом в грудь и шею. Пострадавший скончался на месте.