Странный источник света найден в Антарктиде 

Люди не останавливаются в поисках странных аномалий в Антарктиде и на этот раз уфологи нашли источник света, который получил широкое обсуждение по всему миру. Мистический источник света был обнаружен в южной части материка и популярный на YouTube канал посвятил этой теме довольно много времени. Находка была найдена на Гугл картах, которые уже стали источником поиска информации для многих исследователей. Согласно исследованием, таинственный источник является огромным сооружением. Уфологи и сторонники мистики считают, что это некий прожектор, который может указывать на объект пришельцев, скорее даже их базу, только она скрыта от посторонних глаз людей. По мнению всё те же уфологов, источник света может генерировать просто огромное количество энергии и именно по этой причине он спрятан в месте, которое находится далеко от «людей». Там наверняка скрыто что-то важное и просто необходимо добраться в этот район, чтобы изучить постройку.