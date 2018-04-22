Хайкинг в Молдове: варианты полезного отдыха

В странах Содружества набирает популярность хайкинг — пешеходный туризм. И Молдова не исключение. Чтобы добраться до одной из главных достопримечательностей Молдовы — Старого Орхея — придется потратить лишь 1,5 доллара на маршрутку, передает корреспондент «МИР 24» Ирина Глушко

Она идет из Кишинева до села Бутучены. Село расположилось у подножия исторического комплекса. На этом траты заканчиваются, и начинается эстетическое наслаждение.

Хайкинг в Старом Орхее становится все более популярным. Приезжие оставляют машины на парковке и отправляются в поход.

«Здесь очень дешево. Мы из Франции , это дорогая страна, а сюда мы доехали меньше чем за два евро. Хорошо, что есть такое место с настоящей природой, где можно погулять. Мы даже чувствуем себя лучше после прогулки», — говорит туристка из Франции Анн Конта.

«Здесь на природе очень тихо. Никакого давления не чувствуем, дышим свежим воздухом», — говорит другая туристка Камие Гера.

Природа здесь сотворила удивительный ландшафт. Многовековые тропинки, по которым ходили еще древние римляне, приведут к скалистому обрыву. С лучшей смотровой площадки страны открывается захватывающий вид на всю долину, и вся эта красота бесплатная.

Вдалеке видны главные достопримечательности комплекса. В XIV веке татаро-монголы на этом месте основали один из самых богатых городов Золотой орды — Шерх ал-Джедид, в переводе — «Новый город». Здесь сохранились его руины.

Больше всего туристов привлекают остатки бани. Когда-то здесь были помещения для ванн, отдыха и даже массажа. Технологии того времени позволили оборудовать баню отоплением и вентиляцией. Сегодня от прежнего величия остались лишь стены высотой в метр.

В Молдове осталось несколько скальных монастырей. Один из них — в пещере. Монашеским кельям почти 700 лет. Денег за просмотр старины никто не берет.

В пещерах внутри скалы несколько столетий назад христианские монахи-отшельники укрывались от набегов татар. Кстати, эти места монахи до сих пор не покинули, а кельи стали достопримечательностью.

Визитная карточка Молдовы — Старый Орхей — одно из любимых мест художников. Вот и импрессионист Георге Жалбэ приезжает сюда за вдохновением и гармонией.

«Это место особенное. Ничего похожего не видел никогда. Мне тут очень нравится. Каждый раз все выглядит по-новому. Сейчас капает небольшой дождь, и получается очень интересная работа», — говорит член Союза художников Молдовы Георге Жалбэ.

Старый Орхей — отличный вариант для полезного отдыха в выходной день. Живописные пейзажи и многовековая история этого места впечатлят любого.

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