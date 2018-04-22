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Волгоградцам пообещали убрать ларек, заперший пешеходный переход
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Волгоградцам пообещали убрать ларек, заперший пешеходный переход 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Павильон в Дзержинском районе Волгограда, заблокировавший пешеходный переход, очистили от гор мусора. В районной администрации пообещали в ближайшее время убрать и сам ларек раздора.
— Киоск рядом с лицеем № 7 выстроил баррикады из мусора — с тыльной стороны открывался самый неприятный пейзаж, — рассказывает волгоградский активист Алексей Ульянов. — После жалобы в администрацию Дзержинского района скарб исчез, словно по щелчку.
По словам чиновников, в скором времени на пешеходной зоне не останется следов и от самого ларька.
О киоске, который не похож на стандартные торговые галереи, V1.ru писал еще в пятницу. По словам местных жителей, новая торговая точка заблокировала пешеходный переход и создала новые препятствия для пенсионеров и инвалидов.
После официальной зачистки районов старые и неприглядные ларьки начали гордое шествие по дворам и закоулкам. Волгоградцы уверены, что владельцы торговых точек ищут укромные места, в которых они хотя бы ненадолго смогут спрятаться от проверяющих.
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