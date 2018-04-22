«Главный палач XX века»: к дню рождения Ленина

Сегодня родился главный палач XX века, Владимир Ленин. Человек, уничтоживший Российскую Империю на деньги немецкой разведки.

Человек, инициировавший красный террор, в ходе которого были уничтожены миллионы русских и других народов РИ.

Человек, ради собственной выгоды без стыда сдававший национальные интересные России : независимость сепаратистам, позорный мир с Германий в почти выигранной Россией и ее союзниками войне.

Он и Троцкий травили газами и химатаками крестьян в тамбовских лесах. При нем сотни тысяч ученых, писателей, художников, композиторов и боевых офицеров, верных присяге, покинули Россию.

Если бы не Ленин, по всем прогнозам, сегодня население России должно было составлять полмиллиарда, а не 140 миллионов человек.

Безусловно, его чучело должно быть вынесено с Красной площади и сожжено на Масленицу за городом, как красный морок темных сил.