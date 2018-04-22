«Главный палач XX века»: к дню рождения Ленина 

Сегодня родился главный палач XX века, Владимир Ленин. Человек, уничтоживший Российскую Империю на деньги немецкой разведки.
Человек, инициировавший красный террор, в ходе которого были уничтожены миллионы русских и других народов РИ.
Человек, ради собственной выгоды без стыда сдававший национальные интересные России: независимость сепаратистам, позорный мир с Германий в почти выигранной Россией и ее союзниками войне.
Он и Троцкий травили газами и химатаками крестьян в тамбовских лесах. При нем сотни тысяч ученых, писателей, художников, композиторов и боевых офицеров, верных присяге, покинули Россию.
Если бы не Ленин, по всем прогнозам, сегодня население России должно было составлять полмиллиарда, а не 140 миллионов человек.
Безусловно, его чучело должно быть вынесено с Красной площади и сожжено на Масленицу за городом, как красный морок темных сил.
Кстати сегодня тоже есть ленинцы, но это не коммунисты, а большая часть российских либералов, они тоже живут на деньги иностранных фондов и тоже готовы ради власти сдать все национальные интересы нашей страны. Они открыто говорят об этом на своих сходняках в Киеве или Вильнюсе. Пока они смешны и малочисленны, но ведь большевики тоже были смешны и малочисленны. Надеюсь, Россия усвоила урок и нового Ленина с новым Октябрем мы уже никогда не увидим. России нужен не Ленин, ей нужен Столыпин!