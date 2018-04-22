Как работает флагманский МФЦ в «Москва-Сити»

Анна Шатилова госучреждения посещает довольно редко. Но когда узнала, что в МФЦ есть возможность внести данные в электронную книгу памяти «Бессмертный полк», пришла рассказать о своем отце. Он пропал без вести в октябре 1941 года. И о его судьбе после долгих поисков родные узнали только спустя шестьдесят лет, передает «ТВ Центр».

Материалы и документы, всё, что важно оставить в Книге Памяти, сотрудники центра бережно отсканируют и тут же вернут. И к девятому мая, к шествию «Бессмертного полка» обязательно напечатают большой портрет.

"Любой желающий, и не только москвичи, могут обратиться с фотографиями, с теми данными, которые у них есть о родственнике, о близком, знакомом человеке", — говорит сотрудник флагманского офиса «Мои документы» Ирина Сидоренко.

К многофункциональным центрам все давно привыкли. Но офис «Мои документы», открывшийся в январе в «Москва-Сити», — флагман. Отличается от всех даже по организации пространства, по интерьеру. Здесь и мобильные переговорные, и не совсем обычные места ожидания. Везде большие информационные экраны, есть возможность воспользоваться компьютером.

У этого флагманского офиса нестандартное время работы — семь дней в неделю, с десяти утра и до десяти вечера. И кроме обычных, а их порядка ста семидесяти, услуг здесь можно еще и поставить на учёт автомобиль, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, получить паспорт болельщика на грядущий чемпионат мира. А сервисы, которые необходимы в таких центрах, на портале «Активный гражданин» выбирали сами москвичи. Фактически получился мини-город — нотариус, банк, фото на документы, детский уголок, кафе, бюро путешествий, возможность купить билеты в театр, и даже букроссинг.

Есть даже возможность получить консультацию врача и экспресс-методами проверить здоровье — функции сердца и дыхания, сделать анализ на сахар и холестерин, измерить давление.

Такой флагманский офис госуслуг в Москве пока единственный. Планируется, что со временем подобные будут во всех столичных округах. А на ВДНХ может появиться Дворец госуслуг — площадка для обмена опытом с коллегами из российских регионов и из-за рубежа.

Юлия Богоманшина, Александр Савин, Илья Ушаков. «ТВ Центр».